Hong Kong alerta que baixar jogo pode ser crime de segurança nacional: "Defendendo revolução armada"

A polícia de Hong Kong alertou que baixar um jogo para celular, no qual os jogadores podem tentar derrubar um substituto do Partido Comunista da China, pode constituir um crime de segurança nacional, já que ele desapareceu da App Store local da Apple nesta quarta-feira.



Pequim é extremamente sensível até mesmo a sutis indícios de dissidência e, em 2020, impôs uma lei de segurança nacional em Hong Kong que efetivamente anulou qualquer oposição política.

Em "Reversed Front: Bonfire", desenvolvido por uma empresa sediada em Taiwan, os usuários podem "jurar lealdade" a locais como Taiwan, Hong Kong, Tibete e "Uigur" para "derrubar o regime comunista".

Embora o jogo se passe em um universo historicamente diferente, a descrição diz: "Este jogo é uma obra de NÃO FICÇÃO. Qualquer semelhança com agências, políticas ou grupos étnicos reais da RPC (República Popular da China) neste jogo é INTENCIONAL." Na terça-feira, a polícia de Hong Kong disse que a "Reversed Front" estava "defendendo a revolução armada" e promovendo a independência de Taiwan e Hong Kong "sob o disfarce de um jogo".

Baixar o jogo pode fazer com que os jogadores sejam acusados de posse de material sedicioso, enquanto fazer compras no aplicativo pode ser visto como fornecer financiamento ao desenvolvedor "para a prática de secessão ou subversão", alertou a polícia. Recomendar o jogo pode constituir o crime de "incitação à secessão".

Embora os jogadores possam escolher "liderar os comunistas para derrotar todos os inimigos", a descrição do jogo deixa claro que eles devem ser os vilões. Os comunistas são descritos como "pesados, imprudentes e ineptos" e acusados de "corrupção generalizada, peculato, exploração, massacre e corrupção".

Muitos dos outros papéis em jogo correspondem a questões críticas para Pequim — incluindo a autogovernada Taiwan, que a China reivindica como seu território, e Xinjiang, onde negou acusações de abusos de direitos humanos contra a minoria muçulmana uigur.

A vibrante sociedade civil e a oposição política de Hong Kong praticamente desapareceram desde a imposição da lei de segurança nacional, que foi promulgada após enormes e às vezes violentos protestos pró-democracia em 2019. Na semana passada, a OpenAI disse que detectou e baniu uma série de contas "provavelmente de origem chinesa" que tinham como alvo o "Reversed Front" com comentários negativos.

"A rede gerou dezenas de comentários críticos em chinês sobre o jogo, seguidos por um longo artigo alegando que ele havia recebido uma reação generalizada", disse a OpenAI.

Nesta quarta-feira, a Apple parece ter removido o jogo da versão de Hong Kong da App Store, depois de ele ter sido disponibilizado no dia anterior, segundo um repórter da AFP. O jogo não estava disponível no Google Play de Hong Kong nesta terça-feira, informou a mídia local. Mas o desenvolvedor do jogo disse que viu um aumento nas buscas desde o anúncio da polícia nesta terça-feira, brincando que estava grato às autoridades pelo aumento de visibilidade.

