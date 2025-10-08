Qua, 08 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Hong Kong bate recorde de dias quentes em outubro

Segundo cientistas, as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano causam fenômenos meteorológicos extremos mais frequentes e intensos em todo o mundo

Reportar Erro
Hong Kong bate recorde de dias quentes em outubroHong Kong bate recorde de dias quentes em outubro - Foto: wang Zhao/ AFP

Hong Kong registrou, nesta quarta-feira (8), seu quarto dia de "calor intenso" em outubro, com temperaturas iguais ou superiores a 33 ºC, um recorde, segundo sua agência meteorológica.

Este mês de outubro registrou "o maior número de dias de calor intenso desde o início dos registros em 1884", indicou o Observatório de Hong Kong. A agência havia registrado três "dias de calor intenso" em outubro de 2023.

Segundo os cientistas, as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano causam fenômenos meteorológicos extremos mais frequentes e intensos em todo o mundo.

Leia também

• Mortes atribuídas ao calor na Espanha aumentaram 87,6% em um ano

• Espanha viveu seu verão mais quente desde que há registros

• Japão e Coreia do Sul enfrentam verão mais quente já registrado

O ano de 2024 foi o mais quente já registrado no planeta, coroando uma década "extraordinária de temperaturas recordes", segundo a ONU.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter