Hong Kong registra recorde de temperatura de 36,9°C
Este recorde se deve em parte ao tufão Dolphin, que tocou o solo na costa oeste da China neste domingo
Hong Kong registrou neste domingo (9) um recorde de calor desde o início das medições em 1884, com 36,9ºC na sede do observatório meteorológico no bairro de Tsim Sha Tsui, estação cujas marcações servem de referência para toda a cidade.
"Às 15h15 (04h15 em Brasília), a temperatura máxima registrada no observatório foi de 36,9 graus, a mais alta já registrada desde 1884", anunciou o Observatório de Hong Kong.
Este recorde se deve em parte ao tufão Dolphin, que tocou o solo na costa oeste da China neste domingo.
"À medida que o ciclone tropical Dolphin avança em direção à região de Zhejiang e segue para o interior, a massa de ar em sua periferia continuará trazendo um tempo extremamente quente sobre o território de hoje até terça-feira", explicou o observatório.
O recorde anterior era de 22 de agosto de 2017, com 36,6ºC antes da passagem do tufão Hato.
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O Observatório de Hong Kong utiliza as medições de sua sede em Tsim Sha Tsui para os dados meteorológicos da cidade.
A agência havia emitido um "alerta de forte calor", pedindo à população que evitasse atividades intensas ao ar livre.
Estima-se que o tempo se mantenha "extremamente quente" nos próximos dias.
Segundo cientistas, o aquecimento climático induzido pelas atividades humanas torna os episódios de calor extremo mais frequentes e mais graves.