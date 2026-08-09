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calor Hong Kong registra recorde de temperatura de 36,9°C Este recorde se deve em parte ao tufão Dolphin, que tocou o solo na costa oeste da China neste domingo

Hong Kong registrou neste domingo (9) um recorde de calor desde o início das medições em 1884, com 36,9ºC na sede do observatório meteorológico no bairro de Tsim Sha Tsui, estação cujas marcações servem de referência para toda a cidade.

"Às 15h15 (04h15 em Brasília), a temperatura máxima registrada no observatório foi de 36,9 graus, a mais alta já registrada desde 1884", anunciou o Observatório de Hong Kong.

Este recorde se deve em parte ao tufão Dolphin, que tocou o solo na costa oeste da China neste domingo.

"À medida que o ciclone tropical Dolphin avança em direção à região de Zhejiang e segue para o interior, a massa de ar em sua periferia continuará trazendo um tempo extremamente quente sobre o território de hoje até terça-feira", explicou o observatório.

O recorde anterior era de 22 de agosto de 2017, com 36,6ºC antes da passagem do tufão Hato.

O Observatório de Hong Kong utiliza as medições de sua sede em Tsim Sha Tsui para os dados meteorológicos da cidade.

A agência havia emitido um "alerta de forte calor", pedindo à população que evitasse atividades intensas ao ar livre.

Estima-se que o tempo se mantenha "extremamente quente" nos próximos dias.

Segundo cientistas, o aquecimento climático induzido pelas atividades humanas torna os episódios de calor extremo mais frequentes e mais graves.

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