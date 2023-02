Hora da despedida: veja a programação desta terça (21), último dia de Carnaval

A- A+

"Adeus foliões, adeus carnaval, é hora de se despedir". Tudo bem que muitas pessoas ainda curtem o que sobrou da festividade na Quarta-feira de Cinzas, mas, oficialmente, o Carnaval se encerra nesta terça-feira (21), dia em que é celebrado. É com gostinho de saudades que a maior manifestação cultural do Brasil vai chegando ao fim, após dois anos sem folia. No entanto, dezenas de atrações estão disponíveis aos interessados em dar adeus à folia de Momo.

Com o tema "Voltei Recife com todos os carnavais", o principal polo do Estado encerra de forma oficial a festividade com uma série de atrações espalhadas pela capital pernambucana. No Marco Zero, as atrações começam a se apresentar às 16h, com uma série de maracatus de baque solto: Cambinda Brasileira de Nazaré da Mata, Solto Cruzeiro Do Forte, Leão de Ouro, Carneiro Manso, Estrela de Ouro, Cambindinha, Piaba de Ouro, Estrela Dourada de Buenos Aires, Águia Misteriosa - Nazaré Da Mata, Gavião Da Mata, Leão Formoso de Tracunhaém e Leão Vencedor de Chã de Alegria.

A partir das 19h, com a participação de Nena Queiroga, André Rio sobe no palco para fazer a alegria dos foliões. Na sequência, nomes como Lenine e Spok, João Gomes, Alceu Valença e Elba Ramalho também agitam os presentes. Com o dia seguinte perto de clarear, Orquestrão fecha as apresentações no local.

Na Praça do Arsenal, os shows têm início às 15h30. Se apresentam Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Tribo De Índio Tupinambá, Maracatu Nação Pernambuco, Cortejo, Maracatu Carneiro Manso, Escola de Samba Sambistas do Cordeiro, Grupo Turma do Brinquedançar, Dallas Orquestra, Maracatu Carnavalesco Almirante Do Forte, Bloco Carnavalesco Lírico O Bonde. À noite, é a vez de Maciel Salu, Martins, Ave Sangria, Almério e Otto.

Na Rua da Moeda, nomes como Jorge Aragão estão entre os confirmados em shows que têm início às 17h30 - o sambista carioca sobe no palco às 23h20. Já no Pátio de São Pedro, a festividade começa às 15h com os batuques de alguns grupos de maracatu. Último a se apresentar no local, Marcelo Jeneci se apresenta às 00h20.

No mesmo dia, inclusive, o cantor paulista também está confirmado entre as atrações do Carnaval de Olinda, no palco montado na Praça do Carmo. Por lá, no 'Carnaval dos Sonhos', Mestra Ana Lucia e raízes do Coco, Orquestra Contemporânea de Olinda, Mundo Livre S/A, Mombojó com participação de Cannibal, Orquestra de Frevo do Babá e Mestre Ambrósio, sacodem a galera a partir das 16h30. Entre os blocos de rua, Eu Acho é Pouco, Ceroula de Olinda e Patusco prometem arrastar multidões pelas ladeiras da cidade histórica.

PÁTIO DE SÃO PEDRO (RECIFE)

A partir das 15h - Recife Matriz Da Cultura Popular - Afoxe Okulê Byí, Zenaide Bezerra e passistas, Orquestra Imperial da Bomba do Hemetério, Maracatu de Baque Solto Pavão Dourado de Tracunhaém, Bloco Pierrot de São José, Clube de Boneco Seu Malaquias, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife.

A partir das 19h - Antúlio Madureira, Siba, Devotos, Combo X e Marcelo Jeneci.

RUA DA MOEDA (RECIFE)

A partir das 17h30 - Escola de Samba Galeria do Ritmo, Aborto do Cavaco, Letto do Cavaco, Jorge Riba, Cris Galvão, Jorge Aragão e Leno Simpatia e Leide do Banjo e As Marias do Samba.

PRAÇA DO ARSENAL (RECIFE)

A partir das 15h30 - Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Tribo De Índio Tupinambá, Maracatu Nação Pernambuco, Cortejo, Maracatu Carneiro Manso, Escola de Samba Sambistas do Cordeiro, Grupo Turma do Brinquedançar, Dallas Orquestra, Maracatu Carnavalesco Almirante Do Forte, Bloco Carnavalesco Lírico O Bonde. À noite, é a vez de Maciel Salu, Martins, Ave Sangria, Almério e Otto.

MARCO ZERO (RECIFE)

A partir das 16h - Cambinda Brasileira de Nazaré da Mata, Solto Cruzeiro Do Forte, Leão de Ouro, Carneiro Manso, Estrela de Ouro, Cambindinha, Piaba de Ouro, Estrela Dourada de Buenos Aires, Águia Misteriosa - Nazaré Da Mata, Gavião Da Mata, Leão Formoso de Tracunhaém e Leão Vencedor de Chã de Alegria.

A partir das 19h - André Rio e Nena Queiroga, Lenine e Spok, João Gomes, Alceu Valença, Elba Ramalho e Orquestrão.

PRAÇA DO CARMO (OLINDA)

A partir das 16h30 - Mestra Ana Lucia e raízes do Coco, Orquestra Contemporânea de Olinda, Mundo Livre S/A, Mombojó com participação de Cannibal, Orquestra de Frevo do Babá, Marcelo Jeneci e Mestre Ambrósio.

LADEIRAS DE OLINDA

A partir das 07h - A Corda, Encontro dos Bonecos Gigantes, Patusco, Sambadeiras, Pitombeira, Os Abutres, Caranguejo Papamé, Quem Cola Entra, Ceroula de Olinda e Eu Acho é Pouco.

Veja também

Acusado de corrupção EUA pede revogação da liberdade sob fiança de Toledo para entregá-lo ao Peru