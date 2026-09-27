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HORÁRIO DO RIO DE JANEIRO? O "horário de Brasília" nasce no Rio de Janeiro: saiba como é definida a hora oficial do Brasil Observatório Nacional é a instituição responsável por determinar, conservar e disseminar a hora legal brasileira

Toda vez que você faz um Pix, confere o relógio do celular para pegar um voo, se programa para a hora que a novela começa na televisão ou se organiza para não se atrasar para uma prova, você está se baseando no famoso “horário de Brasília”, que, apesar do nome, é, na verdade, determinado por uma complexa estrutura instalada no Rio de Janeiro.

É o Observatório Nacional (ON), fundado em 1827, o responsável por determinar, conservar e disseminar a chamada “hora legal brasileira”. A instituição, criada nos primeiros anos do Brasil Império, fica no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro.

A estrutura do ON para saber a hora exata do país é composta por oito relógios atômicos de césio e um padrão de hidrogênio. Tudo isso trabalha sem parar para calcular, com precisão de nanossegundos*, o tempo exato que rege a vida dos mais de 214 milhões de brasileiros.

*Um nanossegundo é um curtíssimo intervalo de tempo equivalente a um bilionésimo de segundo (0,000000001 segundo ou 10⁹ segundos).

Estrutura do ON para determinar a Hora Legal Brasileira | Foto: Observatório Nacional/Divulgação

Em 1913, o Brasil estabeleceu seus fusos horários. Antes disso, o ON já enviava a hora calculada para estações telegráficas dos Correios, onde a população se baseava para acertar os ponteiros dos seus relógios.

Com a aprovação do decreto, o ON, que passou a ter essa atribuição de estabelecimento da hora como uma determinação legal, precisou passar por um processo de modernização e criação de tecnologias.

O chefe da Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira da instituição, Ricardo Carvalho, relembra que o astrônomo e matemático Luís da Rocha Miranda doou novas instalações em 1916 que permitiram que, em 1918, fosse concluída a disseminação de sinais radiotelegráficos contínuos para cobrir os quatro fusos do país.

Observatório Nacional divulga a hora oficial do Brasil em todos os seus fusos horários | Foto: Observatório Nacional/Reprodução

Das estrelas ao átomo: uma nova forma de calcular a hora

Na segunda metade do século XX, houve uma revolução na metodologia para medir o tempo. Em 1967, ocorreu a transição global da medição astronômica, que era baseada no movimento dos astros, para o tempo atômico, definido a partir das propriedades do átomo de césio-133.

O Observatório Nacional adquiriu seu primeiro relógio atômico em 1970. Hoje, a infraestrutura mantida no Rio de Janeiro conta com um parque tecnológico composto por oito relógios atômicos de césio e um padrão maser de hidrogênio, um relógio atômico extremamente preciso que utiliza as propriedades do átomo de hidrogênio para gerar uma referência de frequência estável.

“Cada relógio gera um pulso por segundo e se mede essa diferença. Essa medição permite, através de um algoritmo matemático, calcular o relógio médio, quer dizer, a escala atômica brasileira. É uma média de todos esses relógios, onde cada relógio recebe um peso de acordo com a sua estabilidade. Por que isso é importante? Porque você não depende de nenhum relógio", explica Ricardo Carvalho.

Essa escala gera o UTC (ONRJ), o Tempo Universal Coordenado do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. A medição brasileira é enviada e comparada continuamente pelo Escritório Internacional de Pesos e Medidas (BIPM, na sigla em francês), na França, ao lado de instituições de mais de 100 países.

A precisão do sistema brasileiro é mantida com uma diferença de apenas 5 a 10 nanossegundos em relação ao tempo atômico internacional.

Hora que é calculada no Rio de Janeiro acerta os relógios de todo o país | Foto: Magnific

Como a hora chega no seu relógio?

Depois de calculada e ajustada para cada um dos fusos do Brasil, a hora oficial precisa chegar à população e aos sistemas eletrônicos. Atualmente, essa disseminação ocorre por meio de servidores públicos de rede.

A precisão atômica, aliás, é a espinha dorsal de serviços essenciais da economia digital. A maior parte das instituições financeiras e o Banco Central do Brasil operam sincronizados diretamente com o Observatório Nacional.

Isso garante, por exemplo, que pagamentos agendados, transferências e transações via Pix ocorram no momento exato, sem cobranças indevidas de juros ou falhas de horário.

O Observatório fornece a certificação digital de data e hora para documentos eletrônicos. O recurso substituiu o antigo carimbo físico das cartas, conhecido como "carimbo de tempo" ou "time stamp".

"É aquilo que às vezes você ia submeter uma carta, você ia no correio, a pessoa baixava um carimbo e botava lá data e hora. O processo, a ideia é sempre a mesma, mas você vai sofisticando a forma tecnologicamente de fazer", finaliza Ricardo Carvalho.



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