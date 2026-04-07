A- A+

SAÚDE Horário de dormir irregular está ligado a risco até duas vezes maior de problemas cardíacos Associação foi mais acentuada em pessoas que dormiam menos de oito horas por noite

Pesquisadores da Universidade de Oulu, na Finlândia, descobriram que horários irregulares para dormir e maior variabilidade no tempo de sono estavam fortemente associados a um risco maior de eventos cardiovasculares graves, como infarto ou AVC. A associação foi mais acentuada em pessoas que dormiam menos de oito horas por noite.

Nesse grupo, o risco era aproximadamente o dobro do observado em pessoas com padrões de sono mais regulares. Por outro lado, horários de despertar irregulares não apresentaram uma ligação clara com eventos cardíacos.

"Pesquisas anteriores já haviam relacionado padrões de sono irregulares a riscos para a saúde do coração, mas esta é a primeira vez que analisamos separadamente a variabilidade no horário de dormir, no horário de despertar e no ponto médio do período de sono — e suas associações independentes com eventos cardíacos graves", afirma a pesquisadora de pós-doutorado Laura Nauha, da Universidade de Oulu.

A duração e o horário do sono foram estimados utilizando monitores de atividade que registravam o tempo que os participantes passavam na cama.





"Nossos resultados sugerem que a regularidade do horário de dormir, em particular, pode ser importante para a saúde do coração. Ela reflete os ritmos da vida cotidiana — e o quanto eles flutuam", afirma Nauha.

O estudo acompanhou 3.231 indivíduos nascidos no norte da Finlândia em 1966. Seus padrões de sono foram registrados durante uma semana, aos 46 anos de idade, e seus resultados de saúde foram monitorados por mais de uma década, utilizando dados de registros de saúde.

De acordo com Nauha, muitos aspectos da saúde do coração são moldados por hábitos diários.

“Manter um horário de sono regular é um fator que a maioria de nós pode influenciar", conclui.

Veja também