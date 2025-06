A- A+

SAÚDE Horário escolar mais tardio? Entenda por que experiência na Flórida fracassou Estado exigiu que instituições começassem as aulas do Ensino Médio às 8h30 e do Fundamental, às 8h, para que alunos pudessem dormir mais, mas custos levaram à revogação da medida

A breve tentativa da Flórida de permitir que os alunos do Ensino Médio dormissem mais começou há dois anos, quando um dos políticos mais poderosos do estado ouviu um audiolivro. A obra, "Por Que Dormimos", argumenta que dormir o suficiente é fundamental para quase todos os aspectos do funcionamento humano. Paul Renner, então presidente republicano da Câmara estadual, disse que a leitura o transformou em um "evangelista do sono". Ele começou a monitorar seu próprio sono e a pressionar outros legisladores sobre o livro.

Para dar aos adolescentes mais tempo para descansar, ele pressionou por uma nova lei que exigiria que as escolas públicas de Ensino Médio começassem as aulas no máximo às 8h30 e as escolas de Ensino Fundamental no máximo às 8h. Em 2023, a Flórida se tornou apenas o segundo estado — depois da Califórnia, seu oposto político — a adotar tal exigência e solicitou que as escolas cumprissem a exigência até 2026.





"Os horários de início das aulas são uma daquelas questões que tanto republicanos quanto democratas podem apoiar", disse Renner em uma entrevista.

Este ano, tudo desmoronou.

Enfrentando crescente oposição de administradores escolares que consideravam os horários posteriores impraticáveis e custosos, a Assembleia Legislativa revogou a exigência no mês passado.

O experimento da Flórida terminou antes mesmo de começar, num exemplo de política impulsionada por um único legislador poderoso que fracassou após sua destituição. Isso também ilustra como, mesmo com o aumento das preocupações com o bem-estar dos adolescentes americanos, uma modesta mudança de horário com amplo apoio de especialistas científicos e médicos pode ter dificuldades para ganhar força.

Adelaide Sandwith concluiu recentemente seu segundo ano na Fort Walton Beach High School, no Panhandle da Flórida, onde as aulas começam às 7h. A revogação significa mais dois anos dormindo com o despertador ligado para 5h20.

— Sou basicamente um zumbi — disse ela sobre o sono em sua rotina matinal, normalmente depois que sua mãe precisa acordá-la. — Não fui feita para acordar tão cedo.

Mudanças biológicas durante a adolescência impedem que muitos jovens adormeçam antes das 23h, dificultando o despertar precoce. No entanto, milhares de escolas de Ensino Médio americanas exigem que os alunos acordem antes de estarem suficientemente descansados, apesar de estudos científicos mostrarem que horários de início mais tardios beneficiariam sua saúde mental e física e seus resultados de aprendizagem.

As escolas desempenham um papel ativo em garantir que os alunos recebam refeições nutritivas e exercícios, mas a maioria não considera sua responsabilidade ajudar os alunos a terem uma boa noite de sono.

— É importante que as crianças durmam — disse a deputada estadual Anne Gerwig, republicana do Condado de Palm Beach, coautora do projeto de lei de revogação da iniciativa dos horários tardios. — Mas a melhor maneira de conseguir isso é que elas vão para a cama mais cedo na noite anterior e talvez não fiquem acordadas jogando videogame.

Adolescentes com privação crônica de sono correm maior risco de transtornos de ansiedade e humor, acidentes automobilísticos e notas mais baixas. A Academia Americana de Pediatria, a Academia Americana de Medicina do Sono e a Associação Médica Americana recomendaram que as aulas nos Ensinos Fundamental e Médio não comecem antes das 8h30.

Na Flórida, apenas 24% das escolas públicas de Ensino Médio começam tão tarde, de acordo com uma pesquisa realizada para a Assembleia Legislativa. Quase metade começa antes das 7h30.

— Não importa se você diz às crianças que elas devem ter um sono saudável se você cria um sistema no qual elas não podem ter isso — disse Terra Ziporyn, historiadora da ciência que fundou o Start School Later (Comecem a Escola Mais Tarde, em tradução livre), um grupo de defesa de iniciativas desse tipo.

Por que a experiência fracassou?

Quando os legisladores debateram o projeto de lei em 2023, alguns administradores escolares levantaram preocupações sobre a logística e o custo. Mas o coautor do projeto, o senador estadual Danny Burgess, republicano do norte de Tampa, citou pesquisas que mostram que, depois que as escolas de Seattle adiaram o início das aulas em quase uma hora, os alunos dormiram 34 minutos a mais e obtiveram notas significativamente melhores.

— Mudar pode ser difícil, mas o que estamos fazendo agora não é o melhor para nossos filhos — disse ele antes da votação final.

Alguns distritos da Flórida já haviam adiado o início das aulas do Ensino Fundamental e Médio. Em 2017, o distrito escolar do Condado de Hillsborough, que inclui Tampa, alterou o horário de início das aulas do Ensino Médio para 8h30 com base nas preferências de pais, alunos e funcionários.

— Não houve a indignação que se esperava — disse Chris Farkas, superintendente adjunto, no ano passado.

No Condado de Volusia, que alterou os horários de início das aulas do Ensino Fundamental e Médio em 2019, o distrito concedeu mais tempo para os ônibus levarem os alunos para casa durante o que agora era o horário de pico. Criou um programa supervisionado antes das aulas para os alunos que não podiam ser deixados mais tarde. E transferiu alguns treinos esportivos para o período da manhã.

— Abordamos a questão com a mentalidade de que faríamos funcionar — disse Rachel Hazel, ex-superintendente adjunta que deixou o distrito no ano passado.

Em outros lugares, a oposição começou a abafar o apoio logo após a aprovação da exigência. Alguns grandes distritos escolares calcularam que a mudança nos horários do ensino médio exigiria mais ônibus em um momento de escassez nacional de motoristas, porque os alunos mais jovens já iam para a escola mais tarde e dependiam dos mesmos veículos.

E eles previram outros custos, de acordo com Danielle Thomas, lobista da Associação de Conselhos Escolares da Flórida.

— Começar mais tarde significa terminar o dia mais tarde, o que significa que os esportes e as atividades esportivas extracurriculares ficam mais tarde, o que significa que agora eles têm que colocar iluminação em campos que atualmente não têm — disse ela.

Danielle Thomas disse que sua associação não pressionou pela revogação enquanto Renner ainda estava no cargo, “porque era uma prioridade dele”. Assim que ele deixou o cargo em 2024, os oponentes atacaram.

A senadora estadual Jennifer Bradley, republicana do nordeste da Flórida que votou pela exigência de horários de início mais tarde, apresentou o projeto de lei de revogação em janeiro. A medida original havia sido "bem-intencionada", disse ela, mas distritos escolares menores não conseguiam absorver facilmente os custos de "uma enorme exigência sem financiamento".

O projeto de lei permitia que os distritos mantivessem horários de início mais cedo se apresentassem um relatório documentando que haviam realizado discussões públicas sobre o estabelecimento de horários mais tardios e listando quaisquer consequências indesejadas que previssem. Ambas as casas legislativas aprovaram o projeto por unanimidade.

No plenário do Senado no mês passado, Burgess disse que foi "agridoce" votar pela revogação de seu próprio projeto de lei. Mas sem mais recursos e tempo para promulgar a exigência, "possivelmente estamos caminhando para um campo minado", disse. DeSantis assinou a revogação em 21 de maio.

