Horizon Arctic: conheça o navio que comandou localização de destroços em busca por submarino

Os destroços encontrados na manhã desta quinta-feira na área próxima às ruínas do Titanic foram localizados por um robô controlado remotamente (ROV), operado a partir daquela que é considerada "uma das embarcações de apoio offshore multifuncionais tecnicamente mais versáteis do mundo". Trata-se do navio canadense Horizon Arctic.

De acordo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o material será analisado por especialistas que atuam na força-tarefa de buscas pelo submersível Titan, desaparecido desde domingo.

O Horizon Arctic chegou ao local de buscas apenas nesta quinta-feira, de acordo com o The New York Times. Após assumir sua posição, os tripulantes do navio canadense colocaram em operação um ROV que atingiu o fundo do mar, informou a Guarda Costeira dos EUA no Twitter.

A embarcação foi construída no estaleiro Vard Brattvaag e navegou pela primeira vez em fevereiro de 2016. O navio tem 93,6 metros de comprimento, por 24 metros de largura e capacidade para carregar 307 toneladas. Ao todo, ele comporta 60 tripulantes e equipamentos, como o ROV.

Robô controlado remotamente

Uma das principais características do Horizon Arctic é que ele dispõe de um Sistema de Lançamento e Recuperação ROV na área do convés, que mede 780 metros quadrados. O robô da embarcação chegou atingiu o fundo do mar nesta quinta-feira, informou a Guarda Costeira dos EUA.

De acordo com o site especializado Vessel Finder, o Horizon Arctic é "extremamente versátil" e é capaz de executar várias tarefas, desde o manuseio de âncoras até o resgate de 300 pessoas, além de operações de ROV.

