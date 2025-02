A- A+

SAÚDE Hormônio natural pode prevenir rugas, cabelos brancos e envelhecimento; saiba qual Substância tem efeitos antioxidantes que, quando entram em contato com a corrente sanguínea, podem ajudar a proteger as células de danos

Cientistas acreditam que o segredo para prevenir os sinais comuns do envelhecimento, como rugas e cabelos grisalhos pode estar no tratamento com hormônios.

Até agora, pouco trabalho foi feito sobre a conexão entre hormônios e envelhecimento da pele, embora o estrogênio — usado no tratamento de TRH para controlar os efeitos da menopausa — mostre sinais de ajudar com rugas e afinamento da pele e agora esteja começando a ser usado em produtos para a pele.

Para entender melhor o papel que os hormônios podem desempenhar no controle do envelhecimento da pele, uma equipe de especialistas da Alemanha estudou hormônios que acreditam serem "essenciais" no controle do envelhecimento da pele, como: o fator de crescimento semelhante à insulina 1, o estrogênio, os retinoides e a melatonina.

De todos, a melatonina, hormônio natural que ajuda a regular o sono, mostrou-se particularmente promissora.



Frequentemente tomado em forma de comprimido e vendido em farmácias, os pesquisadores acreditam que ela também pode ter importantes propriedades antienvelhecimento, visto que, a melatonina tem efeitos antioxidantes e que, quando entram em contato com a corrente sanguínea, podem ajudar a proteger as células de danos, essencialmente atuando contra o processo de envelhecimento.

Foto: Freepik

"Alguns dos hormônios que estudamos têm propriedades antienvelhecimento. Pesquisas futuras sobre esses hormônios podem oferecer oportunidades para desenvolver novas terapêuticas para tratar e prevenir o envelhecimento da pele”, afirma Markus Bohm, da Universidade de Munster e principal autor do estudo.

Outros hormônios, incluindo aqueles responsáveis pela pigmentação, também tiveram efeitos promissores, afirma o pesquisador.

Veja também