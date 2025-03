A- A+

Meio-ambiente Recife: Agricultura Urbana realiza mutirão de plantio de milho em Horta Comunitária do Ibura Esse é o terceiro mutirão realizado no espaço com apoio da Prefeitura do Recife. O primeiro resultou na implantação de uma farmácia viva, seguido pela criação de um pomar

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Agricultura Urbana, realizou, nesta segunda-feira (24), um mutirão de plantio de milho na Horta Comunitária Mãos de Milagres, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife.

Referência em agroecologia e segurança alimentar, a horta foi fortalecida com a ação, que contou com a participação ativa da comunidade. O objetivo foi ampliar a produção agroecológica e incentivar o cultivo sustentável no território.

Este é o sexto mutirão, e ainda há mais quatro programados.

“Neste mês de março, como de costume, distribuímos sementes de milho crioulo para a população. Mas, este ano, trouxemos uma novidade: realizamos mutirões em diversos pontos da cidade, como creches, escolas, centros de saúde e hortas comunitárias. Essa iniciativa fortaleceu a conexão entre as pessoas e o poder público, promovendo participação e engajamento na construção de uma cidade mais sustentável”, destacou a secretária executiva de Agricultura Urbana, Adriana Figueira.

Para Josélia Firmino, 45 anos, moradora da comunidade há 35 anos, a iniciativa tem grande importância.

"Quem cuida da horta somos nós, mulheres. Somos um coletivo de mais de 20 mulheres. E quem deu início a tudo foi Taciana. Sem ela, a horta não existiria", afirma, citando uma das vizinhas da comunidade à frente da iniciativa. Segundo Josélia, o grupo cultiva plantas medicinais, utilizadas como remédios, além de diversas hortaliças. "Nossa produção é voltada para beneficiar a própria comunidade. Como não tínhamos espaço, o posto de saúde cedeu essa área para que pudéssemos plantar", explica.

Esse é o terceiro mutirão realizado no espaço. O primeiro resultou na implantação de uma farmácia viva, seguido pela criação de um pomar. Agora, a comunidade celebra o primeiro roçado, que será colhido durante as festas juninas.

O plantio incluiu milho em consórcio com feijão e jerimum, utilizando a técnica ancestral conhecida como Miupa, uma prática com mais de três mil anos de história.

"O milho cresce verticalmente, formando uma haste que serve de suporte para o feijão de corda, enquanto o jerimum atua como uma cobertura viva do solo. Essa interação evita o crescimento de ervas daninhas e outras plantas indesejadas, além de reduzir a incidência de parasitas. Uma planta ajuda a outra", explica a técnica em Agroecologia da Secretaria Executiva de Agricultura Urbana, Nathália Mesquita.

Nascida e criada na comunidade dos Milagres, Rafaela Souza, 32 anos, se envolveu no projeto aos poucos e, desde então, não parou mais. "Comecei a participar, fui gostando e pronto, até hoje estou por aqui", conta.

Empolgada com a colheita, ela não esconde a ansiedade. "Estou doida para colher esses milhos, não vejo a hora! É a primeira vez que planto milho aqui, e o mais bonito é ver a comunidade toda envolvida, de adultos a crianças, todo mundo misturado. Até meus filhos participam! Um tem 15, outro 8 e o mais novo 4 anos. Eles brincam, plantam e, claro, também aprontam por aqui", diz.



