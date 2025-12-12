A- A+

MORTE Hóspede morre durante competição de comer melancia em resort no interior de São Paulo O caso ocorreu no São Pedro Thermas Resort, localizado em São Pedro

Um homem de 37 anos morreu após participar de uma atividade recreativa que envolvia uma prova de comer melancia em um resort no interior de São Paulo. O caso ocorreu no São Pedro Thermas Resort, localizado em São Pedro.

Em nota, o resort informou que o hóspede sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a atividade. "Assim que nossa equipe tomou ciência da situação, todos os procedimentos de emergência foram imediatamente acionados", diz o comunicado.

Segundo o estabelecimento, uma ambulância foi chamada e o homem foi levado a um hospital da região, mas não resistiu e acabou falecendo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), no entanto, o caso consta no boletim de ocorrência como um engasgo.

Questionado sobre a divergência entre informações, o resort não comentou e disse estar em contato direto com a família da vítima

"Reiteramos nossa solidariedade e respeito aos familiares e amigos, preservando a privacidade de todos os envolvidos", diz a nota.

Segundo a SSP, o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de São Pedro.

