A- A+

SAÚDE Hospitais da RMR encerram capacitação sobre cuidados paliativos com aula especial nesta terça (31) Ação possui foco na formação de profissionais de saúde da rede pública do Grande Recife

Nesta terça-feira (31), o Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa, localizado no bairro da Estância, Zona Oeste da da capital pernambucana, recebe a aula "Curso Básico de Cuidados Paliativos em Ambiente Hospitalar", das 13h às 17h.



A ação encerra a capacitação, promovida pela Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH), de profissionais de saúde de unidades médicas da Região Metropolitana do Recife (RMR) no mês de sensibilização sobre Cuidados Paliativos.

Ao todo, estão participando da capacitação cerca de 50 profissionais dos hospitais Alfa, Miguel Arraes, Dom Helder Câmara, Pelópidas Silveira e Eduardo Campos da Pessoa Idosa. O treinamento, dividido em quatro módulos, acontece por meio de encontros presenciais e remotos.

“Nosso objetivo principal com essa capacitação é despertar nesses profissionais a necessidade de discutir os cuidados paliativos de forma humanizada, por isso, trouxemos os conceitos básicos do tema, como a indicação do paciente, o acolhimento da família e as condutas profissionais”, explicou a diretora de Ensino e Pesquisa do Hospital Alfa e uma das coordenadoras do curso, Lidier Roberta.

Segundo ela, foi mostrada uma visão transdisciplinar do tema, reunindo equipes médicas, além das áreas de Farmácia, Nutrição, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, entre outras.

Além dos serviços voltados para cuidados paliativos nos hospitais Alfa e Eduardo Campos da Pessoa Idosa, a FGH também atua no treinamento e formação das equipes nessa área, com profissionais que trabalham no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) da instituição. Atualmente, o SAD conta com equipes ativas nos Hospitais Metropolitanos Pelópidas Silveira, Miguel Arraes e Dom Helder.

“Nossa sensação, enquanto rede, é que a gente vem conseguindo formar uma linha de cuidado base para atender esses pacientes que precisam de um acolhimento muito específico. Por isso, precisamos continuar avançando nesse trabalho. Nossa expectativa é que esses profissionais saiam desse curso e se tornem multiplicadores em seus respectivos serviços”, destacou a gerente de Ensino e Pesquisa da FGH, Nancy Corrêa.

Ao fim da capacitação, o objetivo principal é discutir a Política de Cuidados Paliativos da FGH, com foco na abordagem integral, para acolher não só pacientes, como também seus familiares.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Exército israelense anuncia libertação de soldado retida em Gaza