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OCORRÊNCIAS Impactos na saúde pública: hospitais de Pernambuco vão monitorar incidentes com patinetes No Recife, HR está entre as 18 unidades notificadas

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) enviou um ofício para 18 hospitais locais que atuam em ocorrências de acidentes de transportes terrestres (ATT), solicitando que registrem separadamente os casos de incidentes com os patinetes elétricos compartilhados.

A circulação deles passou a valer em março deste ano e é permitido apenas para maiores de 18 anos.

Essa medida busca entender melhor as ocorrências para explicar a melhor forma de notificar as vítimas de acidentes com esse meio de transporte.

Em nota enviada à imprensa, a pasta justificou que o documento foi remetido ao aumento do uso de patinetes elétricos nas ruas da Região Metropolitana do Recife (RMR) e a estratificação deve acontecer para “entender os impactos desses eventos na saúde pública”.

O ofício foi remetido aos hospitais no último dia 13 de abril. Ainda não há informação de dados sobre casos com patinetes.

Quais unidades foram sinalizadas?

Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra (HR) – Recife;

Hospital Otávio de Freitas (HOF) – Recife;

Hospital Getúlio Vargas (HGV) – Recife;

Hospital Dom Helder Câmara (HDH) - Cabo de Santo Agostinho;

Hospital Miguel Arraes (HMA) – Paulista;

Hospital Regional do Agreste (HRA) – Caruaru;

Hospital João Murilo de Oliveira (HJMO) - Vitória de Santo Antão;

Hospital Regional Fernando Bezerra (HRFB) – Ouricuri;

Hospital Universitário de Petrolina;

Hospital Regional José Fernandes Salsa – Limoeiro;

Hospital Belarmino Correia – Goiana;

Hospital Regional Inácio de Sá – Salgueiro;

Hospital Regional de Palmares (Dr. Sílvio Fernandes Magalhães);

Hospital Regional Emília Câmara- Afogados da Ingazeira;

Hospital Regional Ruy de Barros Correa – Arcoverde;

Hospital Eduardo Campos - Serra Talhada;

Hospital Regional Agamenon Magalhães- Serra Talhada;

Hospital Dom moura – Garanhuns.

Patinetes elétricos no centro do debate

Após levantar pontos sobre insegurança por mau uso dos equipamentos, além de considerar prejuízos para a mobilidade urbana, o vereador do Recife Paulo Muniz (Solidariedade) expôs o tema e dividiu opiniões, após solicitar, por meio de ação popular, a suspensão do uso de patinetes elétricos na capital. Ele classificou a continuidade do serviço como "morte anunciada".

Em um vídeo publicado no Instagram no último sábado (18), o parlamentar municipal disse que solicitou a suspensão temporária até que a Prefeitura do Recife e a CTTU regularizassem os equipamentos.

“Está claro que isso vai ter acidente fatal. Estudos na Europa, na Austrália e nos Estados Unidos dizem que, de cada 100 acidentes, 45 são na cabeça. Tem ainda problema com bebida. A gente está vendo menores de idade usando, não têm capacete. Vemos que apenas uma pessoa é permitida, mas tem casos de mais de três, quatro [pessoas usando]. Isso vai dar um problema grave”, observou ele.

“Grave também é a CTTU estar ‘voando’ nessa história. Como é que uma Secretaria de Transformação Digital interfere na mobilidade da cidade e a empresa de trânsito não dá um ‘pio’? Que p**** é essa? Como diria Sheakespeare, ‘há algo de podre no reino da Dinamarca’”, citou, dizendo, ainda, que o juiz que havia dado 20 dias para que a prefeitura se manifestasse e, a partir daí, alguma decisão fosse tomada.

A prefeitura e a CTTU responderam?

Procurada pela Folha, assim que o vídeo foi divulgado, a Prefeitura do Recife disse que "ainda não foi notificada oficialmente da ação e que irá se manifestar no prazo estipulado".

Nesta quarta, a reportagem questionou a gestão sobre atualizações, mas ainda não recebeu posicionamento. A CTTU também foi demandada, mas disse, pela assessoria de imprensa, não ter resposta por enquanto. O espaço segue aberto.

Patinetes podem circular em ciclofaixas?

Para entender melhor sobre a circulação dos patinetes elétricos, a Folha de Pernambuco consultou a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). O órgão confirmou que a circulação desses patinetes em ciclofaixas e ciclovias segue as regras previstas na resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito.

Além das bicicletas convencionais, podem utilizar esses espaços os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, como patinetes, skates e bicicletas elétricas, desde que possuam potência de até 1.000W e velocidade máxima de até 32 km/h, sem necessidade de emplacamento ou habilitação.

A velocidade máxima dos patinetes em período de testes está limitada a 20 km/h. Eles também podem trafegar em ciclorrotas e vias com velocidade de até 40 km/h.

Um ponto importante destacado pela companhia é para que os usuários não façam transporte de passageiros, medida que visa reduzir riscos de incidentes. Embora seja recomendado, o uso de capacete não é obrigatório para equipamentos autopropelidos e bicicletas elétricas.

Como usar e quanto custa?

Segundo a Prefeitura do Recife, a fase inicial do uso de patinetes compartilhados conta com cerca de 90 pontos de estacionamento distribuídos em bairros estratégicos, como Bairro do Recife, Boa Viagem, Pina, Santo Antônio, São José, Boa Vista, Santo Amaro, Graças, Aflitos, Espinheiro, Casa Forte, Santana, Poço da Panela, Parnamirim, Jaqueira, Torre, Madalena, Derby e Paissandu. O serviço é operado pelas empresas Jet e Woosh, por meio do EITA! Labs.

Eles são localizáveis via QR Code. O pagamento deve ser feito direto na plataforma. Ao final do trajeto, os veículos deverão ser estacionados em pontos autorizados. O investimento pode variar, de acordo com a empresa escolhida e o tempo de utilização. Os preços partem de R$ 0,63 por minuto, com opções de pacotes a partir de R$ 13 por 20 minutos.

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