INVESTIMENTO Hospitais de Pernambuco aderem ao programa Agora Tem Especialista e ampliam cobertura do SUS Imip e Santa Casa de Misericórdia do Recife aderem à iniciativa do governo federal, que amplia oferta de consultas e prevê até R$ 2 bilhões em créditos por ano para hospitais parceiros

Os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco vão contar com reforços para ampliar a oferta de serviços especializados.

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) e a Santa Casa de Misericórdia do Recife aderiram, nesta sexta-feira (3), ao programa Agora Tem Especialistas, do governo federal.

A iniciativa credencia hospitais filantrópicos e privados para complementar o atendimento da rede pública, reduzindo o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.

Localizados no Recife, os dois hospitais pernambucanos se somam a outros oito estabelecimentos de saúde distribuídos em sete estados — Paraíba, Ceará, Rio Grande do Sul, Pará, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Em contrapartida, os hospitais receberão até R$ 2 bilhões anuais em créditos financeiros para abater dívidas federais, vencidas ou a vencer.

Parceria inédita no SUS

Durante evento online com os dez hospitais que aderiram ao programa, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou o caráter inovador da medida.

“Gostaria de agradecer, de forma especial, aos hospitais que já aderiram a essa iniciativa, inédita no SUS, e que reforça a parceria e o compromisso em ampliar o atendimento especializado para a população que mais precisa. Esse resultado é fruto de muito diálogo, responsabilidade e de uma negociação bem articulada com os gestores locais. É um trabalho construído de forma colaborativa e alinhada ao SUS, o que fortalece ainda mais a capacidade de resposta do sistema às necessidades da população”, afirmou Padilha.

Entre os dez hospitais credenciados, três são privados — Cynthia Charone (Belém-PA), Francisco Hospital e Maternidade/Neotin (Niterói-RJ) e Santa Terezinha (Sousa-PB). Os demais sete são filantrópicos, incluindo os dois de Pernambuco.

O superintendente do Ministério da Saúde em Pernambuco, Rosano Carvalho, ressaltou o impacto da adesão.

“Com esse anúncio, esperamos ampliar ainda mais a adesão dos hospitais ao programa Agora Tem Especialistas, garantindo cada vez mais atendimento de saúde de qualidade à população pernambucana. É isso que o programa do governo federal permite: de maneira histórica, contar com a estrutura de saúde privada para auxiliar os pacientes do SUS sem pagar nada”, disse.

Como funciona o programa

O Agora Tem Especialistas utiliza um mecanismo de troca de dívidas por atendimentos ao SUS. Os hospitais interessados apresentam os serviços que podem oferecer. Após análise técnica e operacional, o Ministério da Saúde verifica se a oferta corresponde às necessidades locais e regionais.

Com a adesão aprovada, os estabelecimentos passam a compor uma “prateleira de serviços”, disponível para gestores municipais e estaduais.

Os atendimentos contemplam seis áreas prioritárias: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.

Atualmente, 190 hospitais privados e filantrópicos aguardam análise de pedidos de adesão ao programa.

Com informações da assessoria de comunicação

