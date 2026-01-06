Ter, 06 de Janeiro

Saúde

Hospitais de Pernambuco entram para ranking nacional dos 100 melhores do SUS; veja a lista

Levantamento inédito avaliou hospitais 100% SUS em todo o país e reconheceu unidades pernambucanas do Recife, Agreste e Sertão

Hospital das Clínicas da UFPE está entre as unidades pernambucanas que integram a lista dos 100 melhores hospitais públicos do BrasilHospital das Clínicas da UFPE está entre as unidades pernambucanas que integram a lista dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha

Pernambuco garantiu destaque em um levantamento inédito que reúne os 100 melhores hospitais públicos do Brasil, considerando exclusivamente unidades que atendem 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao todo, sete hospitais pernambucanos integram a lista, com presenças do Recife ao Sertão, o que corresponde a 6% do ranking nacional.

Entre os principais destaques estão o Hospital das Clínicas da UFPE e o Hospital Oswaldo Cruz, ambos localizados na capital pernambucana e reconhecidos nacionalmente pela atuação em alta complexidade, ensino, pesquisa e formação de profissionais da saúde.

Também integram a lista: Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (Recife), Hospital Dom Malan (Petrolina), Hospital João Murilo e Policlínica de Vitória (Vitória de Santo Antão), Hospital Regional Fernando Bezerra (Ouricuri) e Hospital Regional Ruy de Barros Correia (Arcoverde).

Como foi feito o levantamento
O estudo avaliou hospitais públicos federais, estaduais e municipais, desde que realizem atendimento exclusivo pelo SUS, sem qualquer tipo de convênio ou atendimento privado. Foram considerados hospitais gerais (adultos ou pediátricos) e unidades especializadas em áreas como oncologia, cardiologia, ortopedia e maternidade, todos com mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde entre agosto de 2024 e julho de 2025.

Hospitais psiquiátricos e unidades de longa permanência não fizeram parte da análise. Entre os critérios utilizados estão acreditação hospitalar, taxa de ocupação, taxa de mortalidade, disponibilidade de leitos de UTI, tempo médio de internação, além de indicadores de eficiência e gestão assistencial.

Hospital Oswaldo Cruz, no Recife. Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, também foi destaque no ranking. | Foto: Ed Machado/Arquivo Folha de Pernambuco

Distribuição nacional e próximos passos
No cenário nacional, o estado de São Paulo concentra cerca de 30% dos hospitais listados, seguido por Goiás (10%). Na sequência vêm Pará (7%), Santa Catarina (7%), Pernambuco (6%), Rio de Janeiro (6%), Paraná (5%), Amazonas (3%), Bahia (3%), Distrito Federal (3%), Maranhão (3%), Minas Gerais (3%), Ceará (2%), Distrito Federal (2%), Espírito Santo (2%), Mato Grosso do Sul (2%), Rio Grande do Sul (2%), Tocantins (2%), Piauí (1%), Rio Grande do Norte e Sergipe (1%).

Segundo o médico sanitarista Renilson Rehem, idealizador do projeto, o resultado comprova que o Brasil possui centros de excelência do SUS distribuídos por todas as regiões.

“Essa relação dos 100 melhores hospitais demonstra que o país conta com serviços públicos hospitalares de alta qualidade espalhados pelo território nacional”, afirma.

Prêmio
A partir dessa lista inicial, o levantamento avançará para a escolha dos 10 melhores hospitais públicos do Brasil, que serão anunciados em maio, durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.

Para essa etapa, serão consideradas pesquisas independentes de satisfação dos pacientes, níveis de acreditação, dados de compliance e uma análise de eficiência que cruza volume de atendimentos com os recursos financeiros disponíveis.

O estudo é realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a OPAS/OMS, o Instituto Ética Saúde (IES), o Conass e o Conasems.

Veja lista completa dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil

