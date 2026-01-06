A- A+

Saúde Hospitais de Pernambuco entram para ranking nacional dos 100 melhores do SUS; veja a lista Levantamento inédito avaliou hospitais 100% SUS em todo o país e reconheceu unidades pernambucanas do Recife, Agreste e Sertão

Pernambuco garantiu destaque em um levantamento inédito que reúne os 100 melhores hospitais públicos do Brasil, considerando exclusivamente unidades que atendem 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao todo, sete hospitais pernambucanos integram a lista, com presenças do Recife ao Sertão, o que corresponde a 6% do ranking nacional.

Entre os principais destaques estão o Hospital das Clínicas da UFPE e o Hospital Oswaldo Cruz, ambos localizados na capital pernambucana e reconhecidos nacionalmente pela atuação em alta complexidade, ensino, pesquisa e formação de profissionais da saúde.

Também integram a lista: Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (Recife), Hospital Dom Malan (Petrolina), Hospital João Murilo e Policlínica de Vitória (Vitória de Santo Antão), Hospital Regional Fernando Bezerra (Ouricuri) e Hospital Regional Ruy de Barros Correia (Arcoverde).

Como foi feito o levantamento

O estudo avaliou hospitais públicos federais, estaduais e municipais, desde que realizem atendimento exclusivo pelo SUS, sem qualquer tipo de convênio ou atendimento privado. Foram considerados hospitais gerais (adultos ou pediátricos) e unidades especializadas em áreas como oncologia, cardiologia, ortopedia e maternidade, todos com mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde entre agosto de 2024 e julho de 2025.

Hospitais psiquiátricos e unidades de longa permanência não fizeram parte da análise. Entre os critérios utilizados estão acreditação hospitalar, taxa de ocupação, taxa de mortalidade, disponibilidade de leitos de UTI, tempo médio de internação, além de indicadores de eficiência e gestão assistencial.

Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, também foi destaque no ranking. | Foto: Ed Machado/Arquivo Folha de Pernambuco

Distribuição nacional e próximos passos

No cenário nacional, o estado de São Paulo concentra cerca de 30% dos hospitais listados, seguido por Goiás (10%). Na sequência vêm Pará (7%), Santa Catarina (7%), Pernambuco (6%), Rio de Janeiro (6%), Paraná (5%), Amazonas (3%), Bahia (3%), Distrito Federal (3%), Maranhão (3%), Minas Gerais (3%), Ceará (2%), Distrito Federal (2%), Espírito Santo (2%), Mato Grosso do Sul (2%), Rio Grande do Sul (2%), Tocantins (2%), Piauí (1%), Rio Grande do Norte e Sergipe (1%).

Segundo o médico sanitarista Renilson Rehem, idealizador do projeto, o resultado comprova que o Brasil possui centros de excelência do SUS distribuídos por todas as regiões.

“Essa relação dos 100 melhores hospitais demonstra que o país conta com serviços públicos hospitalares de alta qualidade espalhados pelo território nacional”, afirma.

Prêmio

A partir dessa lista inicial, o levantamento avançará para a escolha dos 10 melhores hospitais públicos do Brasil, que serão anunciados em maio, durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.

Para essa etapa, serão consideradas pesquisas independentes de satisfação dos pacientes, níveis de acreditação, dados de compliance e uma análise de eficiência que cruza volume de atendimentos com os recursos financeiros disponíveis.

O estudo é realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a OPAS/OMS, o Instituto Ética Saúde (IES), o Conass e o Conasems.

Veja lista completa dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil

Hospital Dona Francisca Mendes - Manaus (AM)

Hospital EPS da Criança da Zona Leste - Manaus (AM)

Maternidade Dr Moura Tapajoz - Manaus (AM)

Hospital Ana Nery - Salvador (BA)

Hospital Estadual da Mulher - Salvador (BA)

Hospital Universitário Professor Edgard Santos - Salvador (BA)

Hospital Universitário Walter Cantidio - Fortaleza (CE)

Instituto Dr Jose Frota Central - Fortaleza (CE)

Hospital Materno Infantil Dr Antônio Lisboa - Brasília (DF)

Hospital Regional Leste HRL - Brasília (DF)

Hospital Universitário de Brasília - Brasília (DF)

Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves - Serra (ES)

Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes Hucam - Vitória (ES)

Hospital Estadual da Criança e do Adolescente HECA - Goiânia (GO)

Hospital Estadual da Mulher Dr Jurandir do Nascimento Hemu - Goiânia (GO)

Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada Heapa - Aparecida de Goiânia (GO)

Hospital Estadual de Luziania - Luziania (GO)

Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Herso - Santa Helena de Goiás (GO)

Hospital Estadual de Trindade Walda F dos Santos Hetrin - Trindade (GO)

Hospital Estadual de Urgências Gov Otário Lag Siqueira Hugol - Goiânia (GO)

Hospital Estadual do Centro Norte Goiano - Uruacu (GO)

Hospital Estadual Doenças Tropicais Dr Anuar Auad HDT - Goiânia (GO)

Hospital Estadual Dr Alberto Rassi HGG - Goiânia (GO)

Hospital da Mulher - São Luís (MA)

Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco - Timon (MA)

Hospital Universitário da UFMA - São Luís (MA)

Hospital Bom Pastor - Varginha (MG)

Hospital de Clínicas de Uberlândia - Uberlândia (MG)

Hospital e Maternidade Municipal Dr Odelmo Leão Carneiro - Uberlândia (MG)

Hospital Regional da Costa Leste Magid Thome - Três Lagoas (MS)

Hospital Regional Dr José de Simone Netto - Ponta Porã (MS)

Hospital Jean Bitar - Belém (PA)

Hospital Municipal de Santarém - Belém (PA)

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo - Belém (PA)

Hospital Regional do Baixo Amazonas do PA Dr Waldermar Penna - Santarém (PA)

Hospital Regional Público do Marajó - Breves (PA)

Hospital Regional Público Dr Abelardo Santos - Belém (PA)

Santa Casa de Misericórdia do Pará - Belém (PA)

Hospital das Clínicas - Recife (PE)

Hospital Dom Malan - Petrolina (PE)

Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa do Recife - Recife (PE)

Hospital João Murilo e Policlínica de Vitória - Vitória de Santo Antão (PE)

Hospital Oswaldo Cruz - Recife (PE)

Hospital Regional Fernando Bezerra - Ouricuri (PE)

Hospital Regional Ruy de Barros Correia - Arcoverde (PE)

Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - Parnaíba (PI)

Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR HC e MVFA - Curitiba (PR)

Complexo Hospitalar do Trabalhador - Curitiba (PR)

Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Hospital Municipal de Araucária - Araucária (PR)

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel (PR)

Hospital Estadual Transplante Câncer e Cir Infantil - Rio de Janeiro (RJ)

Hospital Vereador Melchiades Calazans - Nilópolis (RJ)

Hospital Municipal Lourenço Jorge - Rio de Janeiro (RJ)

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro - Rio de Janeiro (RJ)

Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer - Rio de Janeiro (RJ)

Maternidade da Mulher Mariska Ribeiro - Rio de Janeiro (RJ)

Hospital Universitário Ana Bezerra - Santa Cruz (RN)

Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim - Erechim (RS)

Hospital Cristo Redentor - Porto Alegre (RS)

Hospital Governador Celso Ramos - Florianópolis (SC)

Hospital Infantil Dr Jeser Amarante Faria - Joinville (SC)

Hospital Municipal Ruth Cardoso - Balneário Camboriú (SC)

Hospital Regional de São José Dr Homero Miranda Gomes - São José (SC)

Hospital Regional Terezinha Gaio Basso - São Miguel do Oeste (SC)

Instituto de Cardiologia Santa Catarina – icsc - São José (SC)

Maternidade Carmela Dutra - Florianópolis (SC)

Maternidade Municipal Maria de Lourdes Santana Nogueira - Aracaju (SE)

Centro de Referência da Saúde da Mulher - São Paulo (SP)

Complexo Hospitalar dos Estivadores - Santos (SP)

Hospital da Mulher - São Bernardo do Campo (SP)

Hospital das Clínicas da Unicamp - Campinas (SP)

Hospital de Base de Bauru - Bauru (SP)

Hospital de Clínicas Municipal - São Bernardo do Campo (SP)

Hospital de Transplante do Est de SP Euryclides de Jesus Zerbini - São Paulo (SP)

Hospital Estadual Américo Brasiliense - Américo Brasiliense (SP)

Hospital Estadual Bauru - Bauru (SP)

Hospital Estadual de Diadema Hospital Serraria - Diadema (SP)

Hospital Estadual de Sapopemba São Paulo - São Paulo (SP)

Hospital Estadual Prof Carlos da Silva Lacaz Fco Morato - Francisco Morato (SP)

Hospital Estadual Sumaré - Sumaré (SP)

Hospital Geral de Itapecerica da Serra - Itapecerica da Serra (SP)

Hospital Geral de Itapevi - Itapevi (SP)

Hospital Geral Pirajussara - Taboão da Serra (SP)

Hospital Infantil Darcy vagas uga III São Paulo - São Paulo (SP)

Hospital Municipal Carmen prudente - São Paulo (SP)

Hospital Municipal da Criança e do Adolescente HMCA - Guarulhos (SP)

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes Pref Waldemar Costa Filho - Mogi das Cruzes (SP)

Hospital Municipal Dr José de Carvalho Florence - São José dos Campos (SP)

Hospital Municipal Gilson de Cassia Marques de Carvalho - São Paulo (SP)

Hospital Municipal infantil menino jesus - São Paulo (SP)

Hospital Municipal M'Boi Mirim - São Paulo (SP)

Hospital Municipal Maternidade Professor Mário Degni - São Paulo (SP)

Hospital Regional de Cotia - Cotia (SP)

Hospital Regional de Jundiaí - Jundiaí (SP)

Hospital Regional de Piracicaba - Piracicaba (SP)

Hospital Regional de Registro - Registro (SP)

Hospital Regional Jorge Rossmann de Itanhaém - Itanhaém (SP)

Hospital e maternidade d Regina S Campos de Palmas - palmas (SP)

Hospital municipal de Araguaína Dr Eduardo Novaes Medrado - Araguaína (SP)

