Recife formaliza convênios com hospitais em programa que acelera acesso a especialistas no SUS
Parceria entre Prefeitura do Recife, Ministério da Saúde e três hospitais amplia acesso da população a consultas e cirurgias de média e alta complexidade
Três hospitais do Recife formalizaram junto à Prefeitura do Recife, nessa segunda-feira (27), uma nova modalidade de convênio do programa Agora Tem Especialistas, do Governo do Brasil.
A iniciativa do Ministério da Saúde busca ampliar o acesso da população a atendimentos especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecendo a rede pública e reduzindo o tempo de espera por consultas e cirurgias.
A parceria, feita com o Hapvida, a Santa Casa de Misericórdia e o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), vai permitir que pacientes da rede municipal realizem consultas e procedimentos de média e alta complexidade.
Entre os serviços previstos estão cirurgias de hérnia e vesícula, além de atendimentos nas áreas de ortopedia e oncologia.
A capital pernambucana é a primeira cidade do Brasil a assinar o termo de execução do programa. A assinatura ocorreu no gabinete do prefeito João Campos e contou com a presença de representantes do Ministério da Saúde e das instituições de saúde participantes.
"O Recife é a primeira cidade do Brasil a assinar o termo de execução do Agora Tem Especialistas com as redes privadas e filantrópicas. O Hapvida, o Hospital Santo Amaro da Santa Casa e o Imip, que é o maior hospital 100% SUS do Brasil, assinaram parceria com a cidade do Recife para realizar milhares de procedimentos em pessoas que estão na fila do SUS. Isso será custeado pelo Governo Federal e executado em parceria com a Prefeitura do Recife. ", afirmou o prefeito João Campos.
O programa Agora Tem Especialistas permite que entidades com dívidas ou tributos federais troquem abatimentos por atendimentos realizados pelo SUS.
Serão R$ 35 milhões do governo federal que vão garantir mais de 6,8 mil procedimentos por ano. A iniciativa faz parte de um investimento estimado em R$ 2 bilhões anuais em recursos federais para expandir o acesso a atendimentos especializados em todo o país.
Para o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, a iniciativa é um importante passo para a construção de um sistema público de saúde mais eficiente.
"O Recife demonstra que é possível unir esforços do poder público, de hospitais filantrópicos e da rede privada em favor da população. Essa é a essência do Agora Tem Especialistas: garantir que o direito à saúde aconteça na prática, com acesso ampliado e filas menores", afirmou.