Recife formaliza convênios com hospitais em programa que acelera acesso a especialistas no SUS

Parceria entre Prefeitura do Recife, Ministério da Saúde e três hospitais amplia acesso da população a consultas e cirurgias de média e alta complexidade

O prefeito João Campos, ao lado do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, da secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, e de representantes do Imip, da Santa Casa de Misericórdia e do HapvidaO prefeito João Campos, ao lado do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, da secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, e de representantes do Imip, da Santa Casa de Misericórdia e do Hapvida - Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Três hospitais do Recife formalizaram junto à Prefeitura do Recife, nessa segunda-feira (27), uma nova modalidade de convênio do programa Agora Tem Especialistas, do Governo do Brasil. 

A iniciativa do Ministério da Saúde busca ampliar o acesso da população a atendimentos especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecendo a rede pública e reduzindo o tempo de espera por consultas e cirurgias.

A parceria, feita com o Hapvida, a Santa Casa de Misericórdia e o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), vai permitir que pacientes da rede municipal realizem consultas e procedimentos de média e alta complexidade.

Entre os serviços previstos estão cirurgias de hérnia e vesícula, além de atendimentos nas áreas de ortopedia e oncologia. 

A capital pernambucana é a primeira cidade do Brasil a assinar o termo de execução do programa. A assinatura ocorreu no gabinete do prefeito João Campos e contou com a presença de representantes do Ministério da Saúde e das instituições de saúde participantes.

"O Recife é a primeira cidade do Brasil a assinar o termo de execução do Agora Tem Especialistas com as redes privadas e filantrópicas. O Hapvida, o Hospital Santo Amaro da Santa Casa e o Imip, que é o maior hospital 100% SUS do Brasil, assinaram parceria com a cidade do Recife para realizar milhares de procedimentos em pessoas que estão na fila do SUS. Isso será custeado pelo Governo Federal e executado em parceria com a Prefeitura do Recife. ", afirmou o prefeito João Campos.

O programa Agora Tem Especialistas permite que entidades com dívidas ou tributos federais troquem abatimentos por atendimentos realizados pelo SUS. 

Vista aérea do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no RecifeVista aérea do Imip, um dos hospitais que assinaram o convênio | Foto: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira/Divulgação

Serão R$ 35 milhões do governo federal que vão garantir mais de 6,8 mil procedimentos por ano. A iniciativa faz parte de um investimento estimado em R$ 2 bilhões anuais em recursos federais para expandir o acesso a atendimentos especializados em todo o país.

Para o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, a iniciativa é um importante passo para a construção de um sistema público de saúde mais eficiente.

"O Recife demonstra que é possível unir esforços do poder público, de hospitais filantrópicos e da rede privada em favor da população. Essa é a essência do Agora Tem Especialistas: garantir que o direito à saúde aconteça na prática, com acesso ampliado e filas menores", afirmou.

