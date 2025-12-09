A- A+

Auto natalino Hospitais do Recife recebem auto natalino dos Doutores da Alegria Palhaços levam cortejo natalino e espetáculo aos hospitais a partir desta quarta-feira (10)

O espetáculo Auto de Natal, promovido pelos Doutores da Alegria, celebra o encerramento das atividades de 2025 nos cinco hosptais do Recife que são atentidos pelos palhaços durante o ano.

A agenda tem início nesta quarta-feira (10), no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), nos Coelhos, a partir das 10h.

Na terça-feira (16), os palhaços visitam o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, às 9h30, e o Procape, às 11h30. Ambos em Santo Amaro. Na quarta-feira (17), às 10h, eles vão até o Hospital da Restauração, no Derby. Já na quinta-feira (18), as apresentações terminam no Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, a partir das 10h.

“Há mais de dez anos apresentamos este espetáculo nos hospitais. É uma mensagem de esperança para crianças e familiares que estão passando por momentos difíceis, enfrentando a doença de uma criança, e para os profissionais de saúde, que lidam com a vulnerabilidade todos os dias”, conta Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife, e diretor da peça.

O espetáculo é um presépio musical de palhaços: a história mais conhecida da humanidade, o nascimento do menino Jesus, é contada pelo olhar dos Doutores da Alegria, com uma trilha sonora executada ao vivo pelos próprios artistas.

O elenco é formado por nove palhaços. Dra. MonaLisa (Greyce Braga) e Dr. Dud Grud (Eduardo Filho) representam Maria e José em versões nada convencionais.

Ao invés de Reis Magos, Dr. Eu_Zébio (Fábio Caio) e Dr. Micolino (Marcelino Dias) interpretam Os Reis “Magros”; O anjo é Dr. Wago Ninguém (Wagner Montenegro) e a estrela-guia, Dra. Muskyta (Olga Ferrario), anuncia o nascimento. Nessa história, a ovelha é representada pela Dra. Baju (Juliana de Almeida), o burrinho, Dr. Gonda (Tiago Gondim) e a vaquinha, Dra. Nana (Ana Flávia).

