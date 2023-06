A- A+

Os Doutores da Alegria, organização sem fins lucrativos que leva a arte do palhaço para o universo da saúde, farão, a partir da próxima segunda-feira (19), espetáculos teatrais e cortejos em comemoração ao São João para crianças internadas nos hospitais do Recife.

O primeiro show, intitulado como "São Joãozinho", será no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, área central da cidade. Após a visita ao Imip, os palhaços irão comparecer ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz e do Procape, no bairro de Santo Amaro, região central da capital, no dia 20.



Já no dia 21, será a vez do Hospital da Restauração, no Derby, área central, receber o espetáculo. O encerramento dos festejos será feito no Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, Zona Oeste do Recife, no dia 23. Todos os shows começarão às 10h.

No ano passado, a organização comemorou o São João com apresentações de três palhaços e um sanfoneiro. Desta vez, no entanto, a celebração promete ser ainda maior, e o elenco completo, que se apresenta em duplas durante o restante do ano, se reunirá para apresentar o espetáculo "Presepada de São João", baseado no cordel “A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa”. Confira a sinopse abaixo.

Na Presepada de São João, o noivo, Dr. Gonda (Tiago Gondim), é doidinho pela noiva, Dra. Muskyta (Olga Ferrario), mas morre de medo do pai dela, Dr. Micolino Lampião (Marcelino Dias). E, para não encarar a fera, esse palhaço apronta um monte de presepadas, vistas e comentadas de perto pela dupla de fuxiqueiros: Dra. Nana (Ana Flávia) e Dr. Wago (Wagner Montenegro).

Os santos juninos estão todos participando da confusão: Santo Antônio é Dr. Lui (Luciano Pontes); Dr. Eu_Zébio (Fábio Caio), São João; e Dr. Dud Grud (Eduardo Filho), São Pedro. O “São Foneiro”, sanfoneiro convidado para acompanhar o arraial, é Damião Mota, músico parceiro do grupo.

O folheto foi escrito por Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria, que também assina a direção da peça. A assistência de direção é de Marcelo Oliveira e a produção de Nice Vasconcelos.

“Atendemos crianças que passam por longos períodos de internação, que ficam afastadas de suas casas, de suas rotinas. Comemorar o São João, data tão importante na nossa cultura, é uma forma de levar essa criança de volta às suas raízes”, comenta Arilson Lopes sobre o trabalho da organização.

Confira a programação das apresentações nos hospitais:

19/06, segunda-feira, às 10h, no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip)

20/06, terça-feira, às 10h, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e, às 11h30, no Procape

21/06, quarta-feira, às 10h, no Hospital da Restauração

22/06, quinta-feira, às 10h, no Hospital Barão de Lucena

