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Saúde Hospital Agamenon Magalhães explica incidente de resíduos do teto que atingiram pacientes Direção da unidade informou que a área atingida foi imediatamente verificada e higienizada, com reforço das medidas preventivas relacionadas à continuidade dos serviços

A direção do Hospital Agamenon Magalhães (HAM) se posicionou oficialmente sobre um vídeo que circulou nas redes sociais mostrando uma suposta queda de um teto na unidade. Duas pessoas foram atingidas no incidente, mas sem ferimentos graves.

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“O episódio ocorreu durante os serviços de requalificação da cobertura da enfermaria localizada no 1º pavimento. Durante a retirada das telhas existentes, em uma área próxima ao ocorrido onde não haviam pacientes, houve o deslocamento não intencional das telhas brasilit o desprendimento pontual de resíduo orgânico acumulado sobre a cobertura, que alcançou uma área coberta da Emergência Cardiológica, situada em nível inferior”, informou o hospital.

Ainda de acordo com o HAM, os pacientes atingidos pelo material foram avaliados, sem “apresentarem qualquer intercorrência”. “A área atingida foi imediatamente verificada e higienizada, com reforço das medidas preventivas relacionadas à continuidade dos serviços. A Emergência Cardiológica permaneceu em funcionamento, sem interrupção dos atendimentos. Os serviços seguem acompanhados pelas equipes responsáveis, observando os procedimentos técnicos e de segurança aplicáveis”, explicou a unidade.

Confira a nota na íntegra

A direção do Hospital Agamenon Magalhães informa que não houve queda de teto na unidade.

O episódio ocorreu durante os serviços de requalificação da cobertura da enfermaria localizada no 1º pavimento. Durante a retirada das telhas existentes, em uma área próxima ao ocorrido onde não haviam pacientes, houve o deslocamento não intencional das telhas brasilit o desprendimento pontual de resíduo orgânico acumulado sobre a cobertura, que alcançou uma área coberta da Emergência Cardiológica, situada em nível inferior.

O material atingiu dois pacientes que se encontravam no setor. Eles foram prontamente avaliados e não apresentaram qualquer intercorrência. Os pacientes optaram por permanecer no local, não havendo necessidade de remanejamento para outra área.

A área atingida foi imediatamente verificada e higienizada, com reforço das medidas preventivas relacionadas à continuidade dos serviços.

A Emergência Cardiológica permaneceu em funcionamento, sem interrupção dos atendimentos. Os serviços seguem acompanhados pelas equipes responsáveis, observando os procedimentos técnicos e de segurança aplicáveis.

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