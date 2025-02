A- A+

DOAÇÃO Hospital Agamenon Magalhães pede doação de leite materno para atender recém-nascidos; veja como doar Unidade de saúde disponibiliza coleta domiciliar em toda a Região Metropolitana do Recife

O Hospital Agamenon Magalhães (HAM), localizado no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, está passando por um período de escassez no estoque de leite materno.

Diante desse cenário, a unidade de saúde está solicitando doações de leite materno para garantir o atendimento de bebês prematuros internados no hospital.

Atualmente, o HAM dispõe de 12 litros do alimento. A quantidade é suficiente para atender a demana por apenas duas semanas. Para manter o abastecimento sem risco de descontinuidade, o volume ideal é de pelo menos 45 litros.

O leite materno é fundamental para o desenvolvimento e recuperação de recém-nascidos, pois fornece os nutrientes para fortalecer a imunidade e reduzir o risco de infecções.

Veja como doar:

Podem doar mães saudáveis que estejam amamentando e tenham excedente de leite. O HAM disponibiliza uma equipe especializada para orientar as doadoras e facilitar o processo, incluindo a coleta domiciliar em toda a Região Metropolitana do Recife.

As interessadas podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano do hospital pelo telefone (81) 3184-1690 ou comparecer à unidade para mais informações.



