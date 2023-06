Hospital Alfa recebe mutirão de doação de sangue nesta terça-feira (20)

A- A+

Um posto de coleta móvel do Hemope estará, ao longo desta terça-feira (20), no Hospital Alfa, localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, para atender doadores de sangue em um mutirão.

Estão convocados para doação colaboradores, acompanhantes e população em geral. O mutirão tem início marcado para 8h e seguirá até 16h30.

A ação faz parte da mobilização do Junho Vermelho, movimento que visa estimular a sociedade a doar sangue.

“É um gesto que pode ajudar a salvar milhares de vidas, e campanhas como essa desempenham papel fundamental na saúde. Esperamos captar novos doadores e ajudar a reabastecer o banco de sangue do Estado”, destaca a diretora geral do Hospital Alfa, Milene Dantas.

Saiba os critérios básicos para a doação de sangue:

• Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos devem possuir autorização do responsável legal).

• Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos e no mesmo local que costumavam fazer a doação.

• Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista e Carteira Profissional emitida por classe). Serão aceitos documentos digitais com foto.

• Pesar no mínimo 50 kg.

• Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

• Estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue.

• Aguardar 2 horas após o almoço para fazer a doação.

