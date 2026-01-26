Hospital Anchieta afirma que conduta de técnico investigado foi intencional e criminosa
A direção declarou que o hospital também é vítima do episódio
O Hospital Anchieta se manifestou sobre a investigação envolvendo três técnicos de enfermagem suspeitos de participação na morte de pacientes na unidade de saúde, em Taguatinga, no Distrito Federal.
Em nota, a instituição afirmou que o caso decorre de uma conduta "dolorosa, intencional e isolada", sem relação com os protocolos assistenciais do hospital ou com a atuação dos demais profissionais de saúde. A direção declarou que o hospital também é vítima do episódio.
Segundo o comunicado, a conduta foi "praticada à revelia do hospital, dos valores da medicina e da assistência em saúde". A defesa dos investigados no caso não foi localizada.
De acordo com o delegado Wisllei Salomão, responsável pelo caso, as investigações indicam que os três ex-técnicos de enfermagem aplicaram um medicamento indevido nas vítimas, o que teria provocado paradas cardíacas e as mortes.
Leia também
• TJPE anula provas para cargo de técnico judiciário por fraude
• Pernambuco publica edital para contratação de organização social do Hospital Central de Paulista
• Técnicos de enfermagem são presos por suspeita de matar pacientes em hospital do DF
Segundo Salomão, um dos técnicos teria se aproveitado de um sistema aberto, logado em nome de médicos para prescrever o medicamento indevido em ao menos duas ocasiões, buscá-lo na farmácia, prepará-lo, esconder a seringa no jaleco e aplicá-lo em três pacientes.
Imagens das câmeras de segurança instaladas na UTI registraram o momento em que o principal suspeito teria realizado as aplicações letais.
A instituição defende seguir protocolos de segurança criteriosos que permitiram a ação rápida da polícia "impedindo a continuidade de um ciclo que poderia ter causado danos ainda maiores" ainda que os suspeitos tenham "dissimulado condutas, burlado controles e violado conscientemente barreiras de segurança existentes".
"Registra-se, inclusive, que um dos óbitos não envolveu sequer a administração de medicamento, mas a utilização de produto de higiene, reforçando o caráter intencional e alheio à rotina hospitalar", relembra o comunicado.
Após um comitê interno identificar "circunstâncias atípicas" nas mortes ocorridas na UTI, os funcionários foram demitidos do hospital e a polícia acionada para conduzir o caso.
Conforme a Polícia Civil, o técnico acusado de aplicar as substâncias letais tem 24 anos, é estudante de fisioterapia e, após ser demitido do Anchieta, continuou trabalhando em uma UTI infantil. As duas técnicas presas têm 28 e 22 anos; uma delas já havia atuado em outros hospitais, enquanto a outra estava em seu primeiro emprego na área.
Os três investigados estão presos temporariamente por 30 dias.