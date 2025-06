A- A+

Pernambuco Recife: Hospital Barão de Lucena passa por requalificação e ampliação de leitos de UTI pediátrica Localizado na Iputinga, Zona Oeste do Recife, o equipamento de saúde ganhou 10 novos leitos de UTI pediátrica transferidos do Hospital Correia Picanço

O Hospital Barão de Lucena, localizado na Iputinga, Zona Oeste do Recife, passou por requalificação e ampliação dos leitos de UTI pediátrica.

Segundo o Governo do Estado de Pernambuco, o hospital passou de oito para dezoito leitos de terapia intensiva voltada para o cuidado com a população pediátrica com quadro da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).

Desde março, Pernambuco está em um período sazonal para vírus respiratórios. Devido a isso, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) se propôs a abrir novos leitos de reforço para a saúde. Até o momento, foram abertos outros 337 leitos de várias áreas em todas as regiões do estado.

Os leitos do Barão de Lucena passam a integrar o sistema de regulação estadual, onde é mapeada a oferta de vagas e direcionamento de pacientes para tratamento especializado.

O HBL segue passando por requalificação de outros espaços segundo o governo estadual, visando à oferta de melhores condições estruturais e assistenciais para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

Transferência de leitos

Para a ampliação da UTI do Hospital Barão de Lucena, a SES-PE realizou uma transferência de leitos e equipe do Hospital Correia Picanço (HCP), no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife. A partir de agora, os profissionais que atuavam na UTI pediátrica do HCP passam a compor o quadro de plantões do Barão.

Não haverá atendimentos de UTI pediátrica no HCP - o atendimento das crianças internadas por meningite, anteriormente realizado lá, passará a ser feito no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no bairro de Santo Amaro, região central da capital pernambucana.

Srag

De acordo com a análise das equipes de Vigilância em Saúde, Regulação de Leitos e Atenção à Saúde, o cenário epidemiológico aponta para uma desaceleração da circulação viral em Pernambuco, porém destacaram os técnicos da SES-PE, ainda é precoce determinar que essa condição será mantida para as próximas semanas.

Até o dia 21 de junho (semana epidemiológica 25), foram confirmados 1.931 casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) na população formada por crianças com até 2 anos de idade. Quando considerada todas as faixas etárias, as confirmações totalizam 3.591 casos de Srag.

