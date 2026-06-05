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saúde Hospital da Criança do Recife passa a ter financiamento permanente do SUS A portaria assinada pela Prefeitura do Recife, nesta sexta-feira (5), junto ao Ministério da Saúde, assegura repasse de R$ 32,1 milhões por ano

O Hospital da Criança do Recife (HCR) Antônio Carlos Figueira, em Areias, na Zona Oeste do Recife, passa a ter financiamento permanente do Sistema Único de Saúde (SUS).

O repasse do SUS será de R$ 32,1 milhões por ano, o que corresponde a aproximadamente 37% dos custos operacionais do hospital, até então custeados integralmente pela Prefeitura do Recife.



O prefeito do Recife, Victor Marques, assinou a portaria nesta sexta-feira (5) junto ao secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, e a secretária municipal de Saúde, Luciana Albuquerque.

Segundo o prefeito Victor Marques, o novo financiamento fortalece uma unidade que, embora nova, já está consolidada.

"Garantimos um recurso importante para o Hospital da Criança, que já é referência no cuidado infantil. Agradecemos ao Governo Federal por essa parceria, que ajuda a transformar vidas e a ampliar o atendimento às crianças e famílias da nossa cidade", afirmou.

O Hospital da Criança do Recife foi inaugurado no dia 2 de abril. A unidade já opera acima do planejado com 20 leitos de UTI, dez a mais que o projeto original e 50 de enfermaria.

No total, mais de 500 pacientes foram admitidos, além de 3,5 mil consultas ambulatoriais e mais de 7,1 mil exames realizados.

A unidade reforçou a rede pediátrica especialmente durante o pico das Síndromes Respiratórias Agudas Graves, entre abril e maio, ampliando a capacidade de retaguarda às emergências, como o Hospital Helena Moura.

De acordo com o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, a participação federal na implantação da unidade é fundamental.

"O Governo Federal participou desde a construção, com recursos para obras, equipamentos e estruturação. Agora, garantimos o custeio permanente dos serviços, fortalecendo a assistência a crianças e adolescentes do Recife e de toda a região", destacou.

Já a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, pontuou o impacto do novo financiamento no planejamento da rede.

"Desde a inauguração, a prefeitura custeou integralmente a operação da unidade. Com a entrada do Governo Federal, ganhamos mais capacidade de investir na expansão e qualificação dos serviços", disse.

O HCR foi Planejado para garantir uma assistência integral à saúde infantil. Os consultórios possuem diversas especialidades, como cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, hebiatria, neuropediatria, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria.

Na área multiprofissional, há atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.

A unidade dispõe ainda de um moderno centro de diagnóstico, com capacidade para a realização de 26 tipos de exames, além de bloco cirúrgico e um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Tipo III, equipado com sete consultórios.

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