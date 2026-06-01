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Saúde Hospital da Criança do Recife dobra número de leitos de UTI com sazonalidade respiratória Com menos de dois meses de funcionamento, unidade abriu dez novos leitos reversíveis para reforçar assistência infantil no SUS

O Hospital da Criança do Recife (HCR), inaugurado há menos de dois meses, já está ampliando a assistência durante o período de sazonalidade dos vírus respiratórios com a abertura de mais dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dobrando sua capacidade de atendimento intensivo pediátrico pelo SUS.

Os novos leitos foram implantados em um espaço reversível já previsto no projeto arquitetônico do hospital, planejado justamente para permitir ampliação rápida da capacidade assistencial em períodos de maior demanda.

Segundo a Prefeitura, a ação de ampliação demandou a contratação de profissionais para viabilizar o atendimento aos pacientes e fortalecer a resposta da rede pública da Secretaria de Saúde do Recife neste período de aumento das doenças respiratórias.

“O HCR foi planejado para responder rapidamente a cenários de maior demanda, como o período de sazonalidade respiratória pediátrica. Com apoio da Prefeitura do Recife e da FGH, conseguimos estruturar os novos leitos em pouco tempo, garantindo assistência segura e qualificada às crianças atendidas pelo SUS na nossa cidade”, afirma a diretora-geral do HCR, Ana Vidon.

Todos os pacientes admitidos nos leitos de UTI e enfermaria são transferidos de outros serviços da rede, como policlínicas, UPAs e hospitais, já que o HCR funciona com atendimento 100% regulado. A transferência respeita o perfil da unidade, a necessidade clínica do paciente e a disponibilidade de vagas.

Atendimentos

Atualmente, o HCR conta com 20 leitos de UTI, sendo 10 fixos e 10 reversíveis. Além disso, os 50 leitos de enfermaria da unidade já estão em funcionamento, ou seja, 100% da capacidade. Em menos de dois meses, a unidade já admitiu 369 pacientes nesses setores. Desse total, 301 receberam alta hospitalar e os demais seguem em tratamento.

No ambulatório, já foram realizadas mais de 2,9 mil consultas, sendo mais de 1,9 mil médicas e mais de 972 multiprofissionais. Para ter acesso ao atendimento ambulatorial do HCR, os pacientes passam inicialmente pela Equipe de Saúde da Família (ESF), Unidade Básica de Saúde (UBS) ou policlínicas. Identificada a necessidade pelo profissional de saúde dessas unidades, o usuário é inserido no sistema de regulação e regulado ao serviço de referência mais adequado, conforme perfil assistencial e disponibilidade de vagas.

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