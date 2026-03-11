A- A+

Saúde Hospital da Criança do Recife entra na fase final de obras e deve ser entregue ainda neste semestre Com 60 leitos, a unidade terá assistência 100% custeada pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

As obras do Hospital da Criança do Recife (HCR) Antônio Carlos Figueira, na Avenida Recife, no bairro de Areias, na Zona Oeste da cidade, atingiram cerca de 90% de execução e têm entrega prevista para o primeiro semestre de 2026.



Com assistência totalmente custeada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o hospital atenderá exclusivamente crianças e adolescentes da capital pernambucana.



A unidade recebeu investimento superior a R$ 200 milhões, provenientes do Ministério da Saúde e da Prefeitura do Recife.

O espaço terá 12 mil metros quadrados de área construída, 60 leitos, sendo 50 de enfermaria e 10 de UTI, e oferecerá cuidado integral em 15 subespecialidades pediátricas, entre elas pediatria, neuropediatria, psiquiatria infantil, ginecologia, fisiatria, gastroenterologia, psicologia e odontopediatria.

O prefeito João Campos vistoriou o canteiro de obras para acompanhar o avanço dos serviços nesta quarta-feira (11). Durante a visita, o gestor reforçou a importância da unidade para ampliar o atendimento especializado às crianças da cidade.

“É um hospital dedicado exclusivamente às crianças do Recife, pensado para garantir cuidado e acolhimento. Teremos inclusive espaços ao ar livre para que as crianças e suas famílias tenham um ambiente mais humanizado durante o atendimento”, afirmou.

Coordenadas pela Secretaria de Projetos Especiais (SEPE), as obras avançam atualmente para a fase de acabamento do prédio, após a conclusão da estrutura principal.

Nesta etapa, estão sendo instalados os sistemas essenciais para o funcionamento do hospital. Também seguem em andamento os serviços nas áreas externas, com implantação de acessos, estacionamento e paisagismo.

Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

A secretária de Projetos Especiais, Marília Dantas, explicou que os trabalhos estão se concentrando nas instalações técnicas e nos ajustes finais do prédio.

“Estamos na fase final da obra. Neste momento, os esforços estão voltados para os acabamentos, instalações e preparação do equipamento para funcionamento, incluindo climatização, gases medicinais, instalações elétricas e serviços de acessibilidade”, destacou.



Segundo a gestora, ainda estão em andamento a pintura, a instalação de forros e revestimentos, além da execução das áreas externas e da limpeza técnica dos ambientes, preparando o hospital para as etapas de testes e organização.

Projetada para oferecer atendimento integral à saúde infantil, a unidade reunirá consultórios de especialidades médicas, centro de diagnóstico, bloco cirúrgico, enfermarias e UTI pediátrica, além de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Tipo III.

O hospital contará com espaços voltados à humanização do cuidado, como brinquedoteca, escola hospitalar e áreas de convivência destinadas a pacientes e acompanhantes.

Terapias Especializadas

Um dos grandes diferenciais do HCR será o Centro TEA/Núcleo de Desenvolvimento Integral (NDI), voltado ao atendimento de crianças e adolescentes com deficiência temporária ou permanente, transtornos do neurodesenvolvimento e condições neurodivergentes.



O espaço terá capacidade para cerca de 1.800 atendimentos mensais e contará com equipe multiprofissional formada por neuropediatras, psiquiatras infantis, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais, garantindo terapias contínuas e sistemáticas.



O núcleo também abrigará o primeiro espaço de equoterapia em um hospital público do Nordeste, prática que utiliza o cavalo como facilitador terapêutico para estimular o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social de crianças e adolescentes.

Diagnóstico

Outra espaço do hospital será o Centro de Diagnóstico Integral (CDI), criado para reduzir filas e ampliar o acesso de crianças e adolescentes a exames e consultas especializadas.

O local reunirá 18 especialidades médicas e oito áreas multiprofissionais, com capacidade para mais de 8.600 atendimentos mensais e 35 mil procedimentos diagnósticos por mês.

O complexo também contará com um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Tipo III, responsável por mais de 2.700 atendimentos mensais.



Educação

A unidade contará ainda com uma Escola Hospitalar, que estará localizada no terceiro andar e terá o objetivo de garantir a continuidade do processo de aprendizagem de crianças e adolescentes durante a internação.



Com informações da assessoria.

Veja também