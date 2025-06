A- A+

Saúde Hospital da Criança do Recife será o primeiro do Nordeste com Centro TEA com equoterapia Estrutura contará com Núcleo de Desenvolvimento Integral e Centro de Diagnóstico Integral para ampliar acesso à reabilitação física e intelectual, além de exames especializados

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (5), que o futuro Hospital da Criança do Recife, que está sendo erguido no bairro de Areias, Zona Oeste da cidade, será o primeiro do Nordeste a ter um Centro TEA/Núcleo de Desenvolvimento Integral (NDI) com equoterapia.

O método terapêutico e educacional utiliza o cavalo em uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar voltada ao desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência.

O Centro TEA/NDI será voltado para crianças e adolescentes que necessitam de assistência especializada em reabilitação física e intelectual.

O espaço de equoterapia será integrado ao Centro TEA/NDI. A implantação desse novo equipamento surgiu a partir do diálogo com mães atípicas, que reivindicaram a inclusão do serviço.

Considerada uma abordagem inovadora e amplamente utilizada em países desenvolvidos, a equoterapia utiliza o cavalo como agente facilitador em processos terapêuticos interdisciplinares, promovendo o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social de crianças e adolescentes com deficiência. A técnica é reconhecida como uma ferramenta complementar eficaz, que potencializa os resultados de outros tratamentos, tornando o processo de reabilitação mais motivador e prazeroso.

A prática será conduzida por uma equipe multiprofissional composta por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos e instrutores especializados em equitação terapêutica, em um ambiente adaptado para garantir segurança e bem-estar. A atividade será destinada a pacientes com idades entre 5 e 14 anos, com sessões de uma hora de duração.

Desenvolvimento integral

A linha de cuidado para pessoas com deficiência temporária ou permanente será ampliada com a implantação do Núcleo de Desenvolvimento Integral. O espaço ofertará terapias contínuas e sistemáticas, com foco no desenvolvimento de habilidades sensório-motoras, cognitivas e sociais voltada para crianças e adolescentes com transtornos neurodivergentes e do desenvolvimento neuropsicomotor.

Totalmente integrado à rede pública de saúde, o NDI terá capacidade para realizar cerca de 1.800 atendimentos mensais, com uma equipe composta por neuropediatras, psiquiatra infantil, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social.

Centro de Diagnóstico Integral

O Hospital da Criança também contará com um Centro de Diagnóstico Integral (CDI), com o objetivo de reduzir as filas de espera e ampliar o acesso da população a exames e consultas. Com estrutura moderna e integrada, o CDI reunirá 18 especialidades médicas e oito áreas multiprofissionais, com capacidade para realizar mais de 8.600 consultas e atendimentos por mês.

O centro também será capaz de realizar 35.060 procedimentos diagnósticos mensalmente, o que representa uma capacidade anual superior a 420 mil exames e procedimentos.

A estrutura inclui ainda o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Tipo III, que terá capacidade para mais de 2.700 atendimentos e procedimentos odontológicos mensais. Serão ofertadas especialidades como Endodontia, Periodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Odontopediatria, Estomatologia, Ortodontia, Atenção Básica e Atendimento a Pacientes Especiais.

Estrutura

Com 12 mil metros quadrados de área construída, o Hospital da Criança do Recife Antônio Carlos Figueira (HCR) está sendo erguido no número 121 da Avenida Recife, no bairro de Areias.

A unidade vai ampliar o acesso de crianças e adolescentes da capital ao Sistema Único de Saúde (SUS) e contará com 60 leitos, sendo 50 de enfermaria e 10 de terapia intensiva (UTI) , além de ambulatórios especializados em diversas subespecialidades pediátricas, como ginecologia, psiquiatria e neuropediatria.



Também haverá leitos integrais de saúde mental e um Centro de Apoio ao Atendimento à Criança Vítima de Violência.



Veja também