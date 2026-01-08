Qui, 08 de Janeiro

investimento

Hospital da Criança do Recife recebe R$ 24,9 milhões do Novo PAC Saúde para compra de equipamentos

Segundo o MS, os valores já foram integralmente transferidos por meio da modalidade fundo a fundo

Hospital da Criança do Recife (HCR) está em fase de construção no bairro de AreiasHospital da Criança do Recife (HCR) está em fase de construção no bairro de Areias - Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

O Ministério da Saúde (MS) destinou um aporte de quase R$ 25 milhões ao Hospital da Criança do Recife (HCR), que está em fase de construção no bairro de Areias, na Zona Oeste da Capital.

O recurso no valor total de R$ 24.999.996 integra o Novo PAC Saúde e é destinado à aquisição de equipamentos.

Do total, R$ 8.557.619 são para a aquisição de equipamentos hospitalares gerais, e R$ 16.442.377 para equipamentos voltados aos atendimentos de média e alta complexidade.

Segundo o MS, os valores já foram integralmente transferidos por meio da modalidade fundo a fundo, ou seja, repasse direto de verbas. A habilitação foi formalizada pela portaria GM/MS nº 9.387, de 15 de dezembro de 2025.

"O investimento amplia a capacidade de atendimento, diagnóstico e realização de procedimentos de média e alta complexidade, fortalecendo a linha de cuidado à criança no Sistema Único de Saúde (SUS)", informou a pasta.

O Hospital da Criança do Recife Antônio Carlos Figueira está sendo construído na Avenida Recife, no bairro de Areias, e tem previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2026.

O local contará com 60 leitos, sendo 32 clínicos, 10 cirúrgicos, 28 de internamento pediátrico e 10 de UTI pediátrica, com capacidade estimada de internamento de 278 pacientes por mês, podendo ser ampliada conforme a demanda.

Hospital da Criança do RecifeProjeto do Hospital da Criança do Recife | Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Além disso, o ambulatório da unidade de saúde reunirá 18 especialidades médicas, entre elas pediatria, cardiopediatria, pneumologia, endocrinopediatria, neuropediatria, psiquiatria e hebiatria.

O hospital atenderá usuários dos oito Distritos Sanitários da capital pernambucana, oferecendo assistência integral em internação, cirurgias, exames diagnósticos e terapias especializadas.

A unidade integra o conjunto de obras do Novo PAC Saúde, com investimento federal de R$ 84,4 milhões para sua construção e mais R$ 25 milhões para compra de equipamentos.

Ao todo, Pernambuco receberá R$ 2,18 bilhões em 865 propostas, abrangendo obras, equipamentos e serviços estratégicos para o fortalecimento do SUS no estado.

