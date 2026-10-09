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celebração Hospital da Criança do Recife terá programação especial para o 12 de outubro Atividades incluem cinema, contação de histórias, visitas de palhaços e super-heróis e inauguração de horta educativa, entre os dias 12 e 16 de outubro

O Hospital da Criança do Recife (HCR) Antonio Carlos Figueira, em Areias, na Zona Oeste da cidade, terá uma semana de atividades em comemoração ao Dia das Crianças.

A programação ocorre da segunda (12) à sexta-feira (16) e inclui sessões de cinema, contação de histórias, apresentações teatrais, visitas de palhaços e super-heróis, além da inauguração de uma horta educativa.

As ações são voltadas a pacientes internados e crianças atendidas no ambulatório.

As atividades começam às 10h da segunda, com a visita do grupo Terapia do Riso da Pastoral da Saúde (Tripas).

Os voluntários percorrerão as enfermarias com a atividade “Em busca do que faz o mundo sorrir”, que termina com a entrega de narizes vermelhos às crianças. Às 15h, super-heróis visitarão os pacientes internados.

“Cuidar de uma criança vai muito além de tratar uma doença. No HCR, buscamos olhar para essa experiência de forma integral, criando ações culturais, educativas e lúdicas que façam parte do cuidado. Queremos que a criança se sinta acolhida, tenha espaço para brincar, aprender e se expressar, e que a consulta ou a internação não seja lembrada apenas pelo medo ou pelo desconforto. Essas iniciativas ajudam a tornar o ambiente hospitalar mais próximo do universo infantil, sem deixar de lado a qualidade e a segurança da assistência”, afirma a diretora-geral do HCR, Ana Vidon.

Demais atividades

Na terça-feira (13), haverá sessões de cinema com lanche saudável, às 10h e às 16h, além de jogos na Escola Hospitalar Semear, na Classe Lírio.

Na quarta-feira (14), a programação terá contação de histórias, às 10h, e esquetes teatrais sobre vacinação e saúde bucal, às 15h. Às 16h30, será inaugurada a horta do hospital, que será utilizada em atividades educativas com as crianças. Também haverá jogos na Escola Hospitalar Semear.

Na quinta-feira (15), as atividades começam às 9h, com FitDance Kids. Às 14h30, o grupo Sons do Cuidado fará uma apresentação musical. No mesmo dia, serão distribuídos exemplares do “HCR Goods”, livreto com atividades para colorir.

Na sexta-feira (16), das 8h às 16h, o hospital receberá o Laboratório Itinerante da Primeira Infância, projeto da Secretaria Executiva da Primeira Infância (Sepin), vinculada à Secretaria de Educação do Recife. A iniciativa oferece experiências lúdicas e educativas voltadas ao desenvolvimento infantil.

Durante toda a semana, das 8h às 16h, brinquedos infláveis estarão disponíveis no estacionamento do HCR para crianças atendidas no ambulatório. A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife.

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