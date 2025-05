Hospital da Mulher do Agreste: Coren identifica falta de enfermeiros e falha na entrega de remédios 

A- A+

Após uma fiscalização realizada nesta sexta-feira (30), o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) apontou uma série de irregularidades no recém-inaugurado Hospital da Mulher do Agreste (HMA), em Caruaru.

De acordo com o Coren, a visita técnica foi realizada para avaliar as condições de trabalho e segurança na unidade de saúde que foi aberta ao público no dia 9 de maio. No entanto, ao chegar ao local, a equipe identificou a falta de enfermeiros em alguns setores.

Em determinados pontos do hospital, apenas um profissional de enfermagem estava como responsável por 50 pacientes. Também foram observadas falhas no fornecimento de medicamentos e insumos.

Segundo a equipe de enfermagem, os itens solicitados não estão sendo entregues dentro do prazo. Dessa forma, a administração de medicamentos ocorre fora do horário prescrito.

"A preocupação desse déficit é que traga impactos na assistência, o risco de algum dano tanto ao bebê quanto à mãe”, afirmou a coordenadora-geral de fiscalização do conselho, Drª Ivana Andrade.

Ainda segundo o Coren-PE, também foi constatada a ausência de desinfecção adequada das incubadoras utilizadas pelos recém-nascidos, um risco grave, especialmente para a saúde de bebês com imunidade frágil.

Confira imagens da fiscalização:

Visita técnica foi realizada nesta sexta-feira (30) | Foto: Coren-PE/Divulgação

A vice-presidente do conselho, Drª Thaíse Torres, que também acompanhou a inspeção, avaliou a necessidade de redimensionamento da equipe de enfermagem.

“Estivemos em diversos setores, analisando o processo de trabalho, o dimensionamento da equipe de enfermagem e, diante do que encontramos, vamos estudar a necessidade da complexidade do atendimento para termos a distribuição segura de profissionais técnicos e enfermeiros. Dessa forma, a gente consegue garantir que a assistência seja adequada e também que o processo de trabalho seja encaminhado da maneira adequada, para atender às mulheres e recém-nascidos da região”, pontuou.

Na avaliação do Conselho, o hospital foi aberto sem estar 100% pronto para realizar o atendimento à população.

“A instituição será notificada a realizar o planejamento de enfermagem, que nele tem que estar contido o dimensionamento de pessoal, o número ideal, mínimo, para uma prestação de assistência de qualidade. Será concedido um prazo para a entrega desse cálculo de dimensionamento, e a instituição tem que adequar ao número ideal de pessoal”, concluiu Drª Ivana Andrade.

Direção do hospital reforça atuação de acordo com as normas

Por meio de nota, a direção do Hospital da Mulher do Agreste (HMA) informou que o dimensionamento de pessoal foi realizado em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE).

O cálculo teria sido realizado levando em consideração as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde para a rede materna.

Além disso, "novos profissionais da seleção vigente estão sendo convocados para atuar no serviço".

Questionada sobre as regras de desinfecção, a diretoria do HMA afirmou que segue "as boas práticas para desinfecção e distribuição de medicações, respeitando as regras sanitárias vigentes".

Confira a nota completa:

