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SAÚDE Hospital da Mulher do Recife amplia capacidade de atendimento com novo mamógrafo digital 3D A expectativa é ampliar em até 25% a capacidade de exames

O Hospital da Mulher do Recife (HMR), vinculado à Prefeitura do Recife, passa a contar com um novo mamógrafo digital (marca GE e modelo Pristina) a partir de outubro. A expectativa é ampliar em até 25% a capacidade de exames.

Além da tecnologia digital, o equipamento também realiza exames de estereotaxia mamária, técnica que utiliza imagens e coordenadas tridimensionais para localizar lesões com alta precisão, auxiliando na investigação diagnóstica de alterações identificadas nas mamas.

Na segunda-feira (19), o prefeito do Recife, Victor Marques, acompanhou o funcionamento da nova tecnologia, destacando os benefícios com a cobertura médica do aparelho.

“No dia mundial do combate ao câncer de mama, nós estamos no Hospital da Mulher do Recife [...] para entregar um grande equipamento, um novo mamógrafo (com) investimento de R$ 1,5 milhão. É uma tecnologia mais eficiente, muito mais rápida e que traz muito mais conforto para a mulher, o que faz a gente reduzir etapas no diagnóstico da doença", explicou.

Victor também afirmou que o investimento para a compra do mamógrafo foi fruto de uma parceria com o governo federal e custou R$ 1,5 milhão.

"Fico muito feliz porque quando você tem um governo federal parceiro e próximo dos entes, as coisas acontecem e quem ganha sempre são as pessoas que estão na ponta, aquelas que mais precisam. São políticas públicas que promovem igualdade e que fazem a diferença na vida das pessoas”, disse.

Ao todo, com o equipamento, serão ofertadas 600 mamografias por mês, além da capacidade para a realização de 30 procedimentos de estereotaxia mamária, permitindo a localização de lesões não facilmente identificadas pelo exame físico ou por outros métodos de imagem.

O equipamento também contribui com o fluxo de informações: as imagens (em tempo real) e os laudos ficam disponíveis digitalmente e podem ser acessados pela paciente e pelo médico no mesmo dia do exame, por meio de QR Code, facilitando o acesso aos resultados. O HMR contará com o único equipamento desse modelo disponível em um hospital do SUS em Pernambuco.

Atendimento

O HMR realiza mamografias de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde.

Atualmente, o hospital conta com uma equipe de quatro mastologistas, responsáveis pelo atendimento das pacientes no ambulatório e pela realização de procedimentos cirúrgicos.

O acesso a esse serviço se dá por meio da Central de Regulação do Recife, a partir de encaminhamento feito pelas unidades da rede municipal de saúde.

*Com informações da assessoria de imprensa

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