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SAÚDE Hospital da Mulher do Recife conquista Acreditação ONA Prata nesta segunda-feira (21) Avaliação considerou protocolos de segurança, gestão de riscos, indicadores e integração entre setores

O Hospital da Mulher do Recife (HMR), no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, conquistou, na manhã desta segunda-feira (21), a Acreditação ONA Prata – Acreditado Pleno, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), após avaliação realizada pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES). O reconhecimento atesta a adoção de padrões de qualidade e segurança e a integração entre os processos de gestão e assistência da unidade.

A cerimônia reuniu o prefeito do Recife, Victor Marques; a gestora do HMR, Ana Karla Góes; a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque; o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Sales; e a secretária da Mulher do Recife, Glauce Medeiros, além de servidores públicos, funcionários, profissionais de saúde, visitantes do hospital e representantes das instituições envolvidas na avaliação.

O reconhecimento atesta o cumprimento de padrões de qualidade e segurança e a integração dos processos de gestão e assistência na unidade. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O reconhecimento atesta o cumprimento de padrões de qualidade e segurança e a integração dos processos de gestão e assistência na unidade. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O reconhecimento atesta o cumprimento de padrões de qualidade e segurança e a integração dos processos de gestão e assistência na unidade. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O reconhecimento atesta o cumprimento de padrões de qualidade e segurança e a integração dos processos de gestão e assistência na unidade. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O reconhecimento atesta o cumprimento de padrões de qualidade e segurança e a integração dos processos de gestão e assistência na unidade. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Da esquerda para a direita, Glauce Medeiros, Luciana Albuquerque, Victor Marques, Ana Karla Góes e Mozart Sales durante a cerimônia de entrega da Acreditação ONA Prata ao Hospital da Mulher do Recife. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco



Na categoria Prata, correspondente ao nível Acreditado Pleno, também são avaliados aspectos relacionados à gestão integrada dos processos e à continuidade do cuidado. Durante a cerimônia, o prefeito Victor Marques afirmou que a certificação demonstra a capacidade de um equipamento público municipal de alcançar padrões de qualidade reconhecidos internacionalmente.

"Esse selo é muito importante porque reforça toda a política pública que é construída no HMR. Aqui são feitos vários procedimentos com um foco especial, sempre no centro, nas mulheres", iniciou. "Saúde se faz também com muita inovação, com muito desejo de mudar e de construir a diferença. Essa certificação internacional mostra que a gente é capaz de fazer uma boa saúde pública com foco no cuidado, o que demonstra que fazemos um serviço de qualidade", continuou a autoridade municipal. "É complexo para se conseguir, mas é simples para entender e isso é o significado do SUS. É o significado do que a gente acredita, e certificações como essa não podem ser apenas de hospitais privados. Que esse seja apenas mais um passo de uma história tão bonita que a gente vai passar e esse hospital vai estar de pé com certeza", concluiu.

Para o prefeito, o reconhecimento também demonstra o resultado do trabalho integrado entre as equipes de gestão e assistência da unidade, que contribuem para o oferecimento de serviços de qualidade às pacientes | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

De acordo com o gestor municipal, a busca por novas melhorias é necessária para acompanhar os avanços na área da saúde e a certificação reforça a capacidade da rede pública de oferecer assistência qualificada e com foco no cuidado às mulheres.

Selo

A Acreditação ONA é uma certificação concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) às instituições de saúde que atendem a padrões estabelecidos de qualidade e segurança no atendimento aos pacientes.

A avaliação é voluntária e pode ser realizada em hospitais, clínicas, laboratórios e outros serviços de saúde. Para alcançar a certificação, o HMR passou por uma avaliação criteriosa durante vários meses.

"É um orgulho muito grande para a gente saber que somos uma unidade, além de tudo, resolutiva. Isso reafirma que estamos no caminho certo e que a saúde do Recife continua cumprindo o seu papel de cuidar das pessoas diariamente", ressaltou a gestora hospitalar, Ana Karla Góes.

Nesse período, foram analisados processos internos, indicadores de desempenho, práticas assistenciais, protocolos de segurança do paciente, gestão de riscos e a integração entre os diferentes setores da instituição.

"Quando as mulheres chegam aqui, elas não saem sem o seu desfecho, mas saem daqui com a demanda que trouxeram para cá resolvida, seja a cirurgia ou acompanhamento clínico. [...] Esse selo tem um significado extremamente especial para a gente aqui, porque foi uma superação", finalizou.

A gestora do Hospital da Mulher do Recife (HMR), afirmou que a unidade atende uma população em situação de vulnerabilidade socioeconômica e recebe pacientes que enfrentam dificuldades para chegar ao serviço | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O processo é dividido em três níveis progressivos: O Nível 1 – Acreditado verifica a segurança do paciente e a qualidade dos processos organizacionais. Já o Nível 2 – Acreditado Pleno acrescenta a exigência de gestão integrada entre os diferentes setores da instituição.

Por sua vez, o Nível 3 – Acreditado com Excelência é a etapa mais avançada da certificação e avalia a excelência na gestão, a maturidade institucional e a adoção de práticas voltadas à melhoria contínua.

A classificação, portanto, considera diferentes graus de organização e integração dos processos da instituição.

Reconhecimento

Para Mozart Sales, a conquista da Acreditação ONA está atribuída ao trabalho conjunto dos profissionais do HMR. Segundo o profissional, o processo exigiu mobilização das equipes e avaliação de práticas relacionadas à assistência, humanização, segurança do paciente, gestão de riscos e organização dos processos.

"Vocês, trabalhadores e trabalhadoras do Hospital da Mulher, são responsáveis por essa conquista, pois um trabalho de acreditação precisa que todo mundo se envolva", destacou. "Quando você tem um serviço com essa qualidade, com administração, segurança e respeitabilidade, garantir que a mulher tenha seus direitos respeitados é algo muito importante", pontuou o gestor da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes), do Ministério da Saúde.

De acordo com o gestor, a certificação reforça a qualidade dos serviços prestados e pode contribuir para o aperfeiçoamento da rede materno-infantil. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O secretário também ressaltou o papel da unidade de saúde na assistência obstétrica de alto risco e a parceria com o Ministério da Saúde para ampliar a capacidade de atendimento da unidade.

A secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque enfatizou que o hospital superou a expectativa inicial ao conquistar diretamente a Acreditação ONA Prata.

"A gente nem esperava que a alegria fosse tão grande, porque, na verdade, pleiteamos o primeiro selo, mas já fomos ganhando o segundo. Esse selo diz muito sobre o cuidado que o HMR tem com as mulheres, com quem chega aqui desde a porta de entrada. [...] O nosso compromisso tem que ser conjunto, e esse cuidado é imediato mesmo, porque o que importa é o cuidado", relatou. "O HMR dá orgulho na gente por tudo o que faz de assistência, mas também por todas as garantias de direitos às mulheres do Recife. É um trabalho em rede, de fato, e esse é um selo muito merecido. Eu estou muito feliz por esse selo prata e já estou doida pelo ouro", completou.

Para Luciana Albuquerque, a certificação reconhece o trabalho das equipes e reforça o compromisso com a qualidade da assistência, a autonomia e a garantia dos direitos das mulheres. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A secretária também ressaltou a ampliação da oferta de serviços e o esforço para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.

A preparação para a avaliação foi conduzida pelo setor de Qualidade do HMR e envolveu gestores e profissionais de diferentes áreas.

De acordo com Glauce Medeiros, secretária municipal da Mulher, a unidade de saúde desenvolve um trabalho voltado à oferta de atendimento especializado e à proteção dos direitos das mulheres.

"O selo que as mulheres do Recife dão para esse hospital não é de prata, é de ouro. [...] Aqui as mulheres entram e sabem que vão ser atendidas, bem cuidadas e que vão ser respeitadas nos seus direitos, nas suas escolhas e principalmente na garantia dos seus direitos à saúde pública de qualidade. É isso que faz a excelência do HMR", afirmou.

A secretária da Mulher do Recife, Glauce Medeiros, destacou o acolhimento, o respeito às escolhas e a garantia do acesso à saúde pública de qualidade no Hospital da Mulher do Recife. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O trabalho incluiu oficinas de Mapeamento de Processos, Matriz de Riscos e aplicação da metodologia PDSA, voltadas ao aperfeiçoamento dos processos e à busca por melhorias contínuas.

A conquista representa um marco para o Hospital da Mulher do Recife e faz parte da trajetória da instituição na adoção de procedimentos voltados à qualificação dos serviços de saúde.

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