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Saúde Hospital da Mulher do Recife passa a oferecer ambulatórios para sangramento uterino e menopausa Serviços ampliam o cuidado especializado para pacientes do SUS e reduzem o tempo entre diagnóstico e tratamento

O Hospital da Mulher do Recife (HMR), localizado no bairro do Curado, na Zona Oeste da cidade, implantou dois novos ambulatórios para atender a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital pernambucana: o de sangramento uterino e o de climatério e menopausa.

A abertura dos serviços foi realizada nesse domingo (22) e possuem duas linhas de cuidado distintas. A primeira é o ambulatório de sangramento uterino e cirurgias decorrentes, que tem capacidade para realizar 154 consultas por mês.

O objetivo do novo serviço é reduzir o tempo entre o diagnóstico e a conclusão do tratamento para a paciente, seja de forma clínica ou cirúrgica.

Entre as condutas disponíveis, estão os procedimentos de histeroscopia e cirurgias ginecológicas, incluindo a laparotomia e a videolaparoscopia.

Como alternativas terapêuticas, podem ser utilizados implante subdérmico (Implanon), DIU de Mirena e outros métodos.

O acesso ocorre pela Atenção Básica (via Central de Regulação do município) ou por encaminhamento da emergência ou do ambulatório de ginecologia geral do próprio hospital.

A segunda linha de cuidado é o ambulatório de climatério e menopausa, com oferta de 240 consultas mensais e que também tem o acesso por meio da Atenção Básica e do ambulatório de ginecologia do hospital.

O serviço inclui diagnóstico, exames laboratoriais e de imagem, interconsultas, definição de tratamento e acompanhamento contínuo.

Entre as opções terapêuticas, estão reposição hormonal, terapias não hormonais, práticas integrativas e acompanhamento nutricional.

Foto: Vanessa Alcântara/Prefeitura do Recife

O momento teve a presença do prefeito João Campos, do secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, e da secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Durante a visita, João Campos destacou a importância da especialização dos atendimentos. “Passamos a contar com consultas específicas para áreas como sangramento uterino e climatério e menopausa, garantindo um cuidado mais direcionado e contínuo para as pacientes”, afirmou.

“Mulheres com sangramento anormal, que antes não sabiam para onde ir, passaram a ter um atendimento direcionado no Hospital da Mulher, com acompanhamento até a resolução do problema, seja com tratamento clínico ou cirúrgico”, disse a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Foto: Vanessa Alcântara/Prefeitura do Recife

Parceria

Na ocasião, também foi assinado um convênio de cerca de R$ 1,29 milhão entre a Prefeitura do Recife, por meio da Emprel, e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde.

O acordo estabeleceu cooperação técnica e científica para ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), com foco na qualificação da gestão do SUS.

A execução será acompanhada por um comitê técnico gestor, com metas, indicadores e avaliações periódicas, com a expectativa de fortalecer a tomada de decisão baseada em evidências, ampliar a eficiência dos serviços e impulsionar a inovação na saúde pública.

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