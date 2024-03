A- A+

Recife Hospital da Mulher do Recife receberá serviço de histeroscopia, inédito na rede municipal da capital Trata-se de um exame ginecológico de imagem em que é possível ver o interior do útero e do canal endocervical

Será inaugurado, nesta sexta-feira (8), no Hospital da Mulher do Recife (HMR), localizado às margens da BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste, o serviço de histeroscopia ginecológica diagnóstica e cirúrgica.



Trata-se de um exame ginecológico de imagem inédito na rede municipal de saúde do Recife, em que é possível ver o interior do útero e do canal endocervical, com o auxílio de uma minicâmera.



De acordo com a Secretaria de Saúde da capital pernambucana, o procedimento permitirá avaliações de sangramento uterino anormal, pesquisa de infertilidade, corpo estranho e lesões suspeitas de malignidade.

Fruto de um investimento de R$ 1,7 milhão, o serviço será ofertado no Hospital da Mulher do Recife via agendamento, que deve ser realizado por meio da Central de Regulação da capital, ou seja, a mulher precisa estar sendo acompanhada por alguma unidade de saúde municipal, onde receberá a solicitação para o exame.



Segundo a gestão da cidade, a cerimônia que marcará o início das atividades está agendada para as 10h desta sexta e contará com a presença da secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

