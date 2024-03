A- A+

EXAME Hospital da Mulher, no Recife, inaugura setor de histeroscopia; serviço é inédito na rede municipal Serviço atenderá através de agendamento por meio da Central de Regulação do Recife

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8), a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) inaugurou o Serviço de Histeroscopia Ginecológica Diagnóstica e Cirúrgica. O serviço chega, de forma inédita, ao Hospital da Mulher do Recife (HMR), localizado no bairro do Curado, Zona Oeste da capital.

O exame ginecológico consiste na imagem para ver o interior do útero e do canal endocervical, com o auxílio de uma minicâmera. O procedimento, pioneiro no Recife, permite a avaliação de sangramento uterino anormal, pesquisa de infertilidade, corpo estranho e lesões suspeitas de malignidade.

"Ao mesmo que o exame pode fazer o diagnóstico de alguma condição, também pode ser utilizado no tratamento das enfermidades. A gente tem uma fila grande no Estado e no município e queremos atuar justamente nesse tratamento precoce das mulheres. Com o auxílio da histeroscopia, a mulher, muitas vezes, é livrada de uma cirurgia", afirmou a diretora-geral do HMR, Isabela Coutinho.

O novo serviço é fruto de um investimento de R$ 1,7 milhão, informou a Sesau, e atenderá através de agendamento por meio da Central de Regulação da capital.

O serviço conta com três salas: uma para realização do exame, outra para espera e a última, para recuperação pós-anestésica. Ao todo, o HMR deve receber cerca de 320 consultas e 170 procedimentos por mês.

Para atender a alta demanda, novas medidas também são tomadas para comportar o atendimento. "Nós fazemos uma entrevista quando a paciente chega para entender se ela é mesmo apta ao exame, se a indicação feita corresponde. Nós também fazemos isso para pegar outros exames que, por ventura, a mulher tenha que fazer", explicou a diretora.

"Presente para a mulher"

Para a diretora do HMR, o novo serviço, inaugurado justamente nessa data comemorativa, representa um momento de grande importância para a mulher. "Eu entendo a chegada desse exame como um presente para a mulher, no sentido de que ela precisa desse cuidado, que ela se priorize, e que ela veja que, com esse serviço, ela vai ter uma maior linha de cuidado nas condições relacionadas ao trato genital feminino", afirmou.

Veja também

Direitos Na Paulista, marcha pede legalização do aborto e igualdade de gênero