A- A+

SAÚDE Hospital da Pessoa Idosa mantém certificação ONA por manter "padrões reconhecidos internacionalmente Realizado de forma voluntária, o método de avaliação para Acreditação não tem caráter fiscalizatório e constitui, essencialmente, um programa de educação continuada

O Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI), da Secretaria de Saúde do Recife (Sesau), manteve o selo de certificação ONA Nível 1 concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) após nova auditoria realizada no final do mês de julho.

De acordo com a Sesau, o resultado atesta que a unidade, referência no atendimento à população idosa da cidade, atua de acordo com exigentes padrões de segurança e conta com processos estruturados, que prezam pela qualidade do atendimento e o cuidado com o usuário do SUS.

“A Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde. Para conquistar esse selo, o serviço precisa comprovadamente atender aos padrões definidos pela Organização, que são reconhecidos internacionalmente. A avaliação não se limita apenas à assistência, engloba setores fundamentais em um serviço de saúde, como manutenção, higienização, almoxarifado, entre outros”, explica a diretora geral do HECPI, Ana Vidon.

Selo de certificação ONA

Coordenado pela DNV, instituição credenciada junto à ONA, o processo de auditoria realizada no mês de julho teve como foco a manutenção do selo conquistado pelo Hospital da Pessoa Idosa em dezembro de 2024. O selo, que tem duração de dois anos, deve ser revalidado a cada oito meses.

Realizado de forma voluntária e reservada, o método de avaliação para Acreditação não tem caráter fiscalizatório e constitui, essencialmente, um programa de educação continuada das organizações prestadoras de serviços de saúde, revisto periodicamente para estimular a melhoria contínua.

“Esse é um resultado que nos deixa muito orgulhosas. Passamos pelos corredores e conseguimos sentir o compromisso de cada profissional em aplicar as melhores práticas, o que impacta significativamente no atendimento que prestamos e na segurança da assistência aos pacientes do SUS”, destaca Vidon.

Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa

Sob gestão da Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH), é o primeiro hospital público de Pernambuco Acreditado Nível 1 pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Voltado preferencialmente ao atendimento da população idosa do Recife, realizou, apenas em 2024, mais de 81 mil consultas médicas e multiprofissionais, cerca de 380 mil exames e aproximadamente 5 mil cirurgias.

Em seu ambulatório, atende diversas especialidades multiprofissionais (fisioterapia, psicologia, estomaterapia, nutrição, entre outras) e médicas, como geriatria, neurologia, cardiologia e cirurgia geral. O hospital também dispõe de Serviço de Apoio Diagnóstico onde são feitos exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética, e laboratoriais.

Com informações da assessoria.

Veja também