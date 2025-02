Hospital da Pessoa Idosa, no Recife, já realizou a captação de córneas de três pacientes em 2025

A- A+

O Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI), localizado na Estância, na Zona Oeste do Recife, tem registrado avanços na captação de córneas para transplantes.

Nos primeiros dois meses de 2025, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da unidade realizou a captação de córneas de três pacientes com mais de 70 anos.

Em janeiro, foram captadas as córneas de uma paciente de 72 anos, no dia 1º, e de um paciente de 73 anos, no dia 6. Já em fevereiro, no dia 3, a equipe obteve a autorização da família para a doação de córneas de um paciente de 74 anos.

O processo de captação ocorre após a entrevista com os familiares e a confirmação da doação. A partir disso, uma equipe do Banco de Olhos, sob orientação da Central Estadual de Transplantes (CET) de Pernambuco, realiza a remoção dos tecidos e encaminha para o procedimento de transplante.

Desde maio de 2022, quando o hospital iniciou o processo, a unidade registrou 36 captações de córneas. O perfil dos doadores no HECPI tem sido majoritariamente de pessoas entre 60 e 75 anos.

A doação de córneas pode ocorrer até os 75 anos e não é impedida por condições como miopia, astigmatismo ou hipermetropia. Para a realização do transplante, é necessária a autorização da família.

Os critérios de idade para doação variam conforme o órgão ou tecido: 75 anos para rins e córneas; 70 para fígado; 69 para sangue; 65 para peles, ossos e válvulas cardíacas; 55 para pulmão, coração e medula óssea; e 50 para pâncreas.

