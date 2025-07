A- A+

Saúde Hospital da Restauração amplia capacidade de exames com novo aparelho de ressonância magnética Com dois equipamentos em funcionamento, número de procedimentos pode triplicar e reduzir fila por diagnóstico

O Hospital da Restauração (HR), no Recife, passa a contar com dois aparelhos de ressonância magnética. O novo equipamento, que já está em funcionamento no setor de imagens da unidade, eleva de 750 para mais de 2 mil o número de exames realizados por mês, ampliando o acesso ao diagnóstico por imagem em Pernambuco.

O equipamento foi instalado no setor de imagens, no 1º andar do hospital, que precisou passar por adequações estruturais. O investimento total foi de R$ 6,5 milhões, valor que inclui o custo da máquina e as obras para instalação.

Ligado à Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), o HR é o maior hospital da rede estadual. A secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, afirmou que a chegada do novo aparelho fortalece o atendimento da unidade, considerada referência para casos graves.

“No Hospital da Restauração, essa inauguração ganha relevância por estarmos falando da maior emergência de Pernambuco e por se tratar de uma unidade de saúde especializada em receber pacientes com lesões e traumas diversos. A nova ressonância amplifica esse cuidado, dando maior celeridade aos fluxos e assertividade nos diagnósticos, garantindo dinâmica e resposta concreta às necessidades do HR”, disse.

O novo equipamento deve também reduzir o tempo de espera pelo exame, o que pode acelerar a liberação de leitos.

“Com o novo equipamento de ressonância magnética, que já está funcionando no hospital, além da ampliação da oferta desse exame, conseguimos também aumentar a rotatividade dos leitos, já que os pacientes que precisam do exame vão aguardar por menos tempo para realizá-los e pelo resultado”, explicou o diretor geral do HR, Petrus Andrade Lima.

Exame

A ressonância magnética é um exame de imagem sem radiação, usado para avaliar estruturas internas do corpo e apoiar o diagnóstico de diferentes doenças.

No HR, ele é solicitado em áreas como Neurocirurgia, Neurologia, Cirurgia Geral e Ortopedia, contribuindo para a identificação de tumores (como os do crânio e infecções intracranianas), lesões medulares, doenças desmielinizantes, AVC e enfermidades hepáticas.

O equipamento recém-instalado é um Magnetom Amira, da Siemens, com alto campo magnético de 1,5 Tesla. A máquina, que pesa cerca de cinco toneladas, produz imagens de alta definição, o que deve aumentar a precisão dos diagnósticos.

A operação do aparelho envolve técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem e médicos radiologistas, que atuam a partir de uma sala de comandos criada especialmente para o funcionamento do sistema.

Veja também