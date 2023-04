Hospital da Restauração atualiza estado de saúde de três vítimas de acidente na BR-408; confira

A- A+

Dos três homens que permanecem internados no Hospital da Restauração (HR), por conta do grave acidente desta terça-feira (25) na BR-408, em São Lourenço da Mata, dois estão com o quadro clínico estável, enquanto um outro está grave.

As informações foram repassadas pela assessoria da unidade de saúde à reportagem na noite desta quarta-feira (26).



O homem que está grave tem 37 anos e precisou passar por uma cirurgia. Seu nome não foi divulgado.

Já os dois que estão estáveis são: Fábio Pimentel Monteiro, de 38 anos, e Denis Manoel da Silva, de 35.

O primeiro chegou ao Hospital da Restauração através de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e também passou por um procedimento cirúrgico. A esposa dele, Marta Aureliano de Lima, detalhou o que viu quando chegou ao local do acidente.

Juntos aos três, um quarto homem, de 26 anos, também foi encaminhado ao HR por conta do acidente, mas já recebeu alta nesta quarta-feira (26).

Veja também

Folha Pet Qual a hora certa de dar banho em filhotes de cachorro?