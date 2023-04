A- A+

Lar Paulo de Tarso Hospital da Restauração divulga boletim médico das crianças vítimas de incêndio; confira Ao todo, doze crianças sobreviveram ao incêndio; seis estão no Hospital da Restauração, no Recife

Das 12 crianças sobreviventes ao incêndio no Lar Paulo de Tarso, na madrugada desta sexta-feira (14), seis estão internadas no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby. O estado de saúde delas foi divulgado pela assessoria da unidade na manhã deste sábado (15).





Segundo o boletim, as seis crianças permanecem em estado grave, recebendo cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seus nomes e idades foram preservados.

Apesar da gravidade, todas estão estáveis. Confira abaixo a nota da Restauração na íntegra

"O Hospital da Restauração (HR) informa que as seis crianças que ficaram internadas no hospital continuam na Unidade de Terapia Intensiva, com quadro de saúde grave, mas estáveis, neste sábado pela manhã", disse a unidade.

Veja também

Internacional G7 se reúne pressionado para reforçar sua ação climática