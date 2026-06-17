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Hospital Hospital da Restauração modifica acesso e circulação de pessoas a partir desta quinta (18) Entre as mudanças, o acesso à recepção do Centro Diagnóstico também ganha novo local

Por conta das obras no estacionamento e da Portaria Social, o acesso de visitantes e funcionários do Hospital da Restauração (HR) mudou de lugar. A partir desta quinta-feira (18), a entrada será pela nova recepção do Centro Diagnóstico, aberto nos últimos dias.

Assim, a entrada dos visitantes volta a ser pelo 1º andar, com acesso pela rampa da Rua Joaquim Nabuco. Os funcionários podem entrar pelo mesmo local e, também, pela Emergência Clínica, no térreo. O segundo acesso acontece pela Rua Jornalista Paulo Bittencourt.

Ainda de acordo com informações do HR, as altas hospitalares seguirão ocorrendo pela Portaria de Serviço (Sala de Alta) ou pela Emergência Clínica. A entrada das ambulâncias segue sendo feita pela rampa da Rua Joaquim Nabuco. Já a descida de veículos será realizada pela rampa da Avenida Agamenon Magalhães.

Recepção do Centro Diagnóstico

A recepção do Centro Diagnóstico do HR passa a ser na antiga entreda da Emergência Pediátrica, no 1º andar. O local está pronto para receber pacientes que vão fazer exames de imagem e procedimentos cirúrgicos considerados eletivos.

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