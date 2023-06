A- A+

SAÚDE Hospital da Restauração, no Recife, reduz infecções nas UTIs Alguns índices alcançaram redução de pelo menos 30%, com a implantação do projeto Saúde em Nossas Mãos

As três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) gerais do Hospital da Restauração (HR), no Recife, registraram redução acima de 30% no número das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), nos últimos 18 meses.

Os dados foram apresentados pela equipe do projeto Saúde em Nossas Mãos, ligado ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS).

As três UTIs gerais estão participando do projeto - A e B, há 18 meses, e a C há oito meses, com orientação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de São Paulo.

Nessas áreas, três principais IRAS estão sendo avaliadas, e já apresentaram resultados acima do limite mínimo: Pneumonia Associada à Ventilação (PAV), Infecção do Trato Urinário Relacionada ao Cateter Vesical de Demora (ITU-AC) e Infecção Primária de Corrente Sanguínea Laboratorialmente Definida (IPCSL).

A redução dos casos de Pneumonia Associada à Ventilação, nas UTIs A-B, foi de 57%; na C, 49%. Em relação às Infecções do Trato Urinário, as UTIs A-B registraram diminuição de 54%. Houve também queda de 29% e 21% das Infecções Primárias de Corrente Sanguínea Laboratorialmente Definida, nas UTIs A-B e C, respectivamente.

De acordo com a médica e coordenadora do projeto no HR, Fátima Buarque, fazer a equipe reconhecer que precisava melhorar foi o primeiro passo para começar a alcançar os índices.

“Implantamos a cultura de melhoria, e precisamos modificar a forma de conduzir os pacientes, que foi bem aceita pelos médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiras, fisioterapeutas e demais profissionais. Na prática, o projeto como um todo começou a trazer uma conscientização sobre pequenos detalhes, como levantar o decúbito, higienização oral, cumprir meta do índice de sedação. Conseguimos graças a um checklist de comportamento e conduta”, explicou a coordenadora.

Outro reflexo da mudança de comportamento também foi na saúde financeira do hospital, porque a redução de infecções também é redução de gastos. Para cada R$1,15 investido em prevenção de IRAS, há uma economia de R$4,15.

“Os números mostram a importância desse trabalho no Hospital da Restauração, porque o nosso principal papel é salvar vidas. Então, além da melhoria na assistência à saúde, que é o principal objetivo, reduzir os índices é também uma forma de economizar dinheiro público. No Sistema Único de Saúde, o SUS, devemos fazer investimentos com garantia de resultados à população”, pontuou o diretor geral do HR, Petrus Andrade Lima.

PROJETO

Alinhado ao Plano Nacional de Saúde (PNS), o Saúde em Nossas Mãos espera reduzir, em médio prazo, a incidência dos principais indicadores de infecção hospitalar, além de disseminar o modelo de melhoria para outras unidades e hospitais, bem como demonstrar o impacto financeiro com a prevenção das infecções.

A longo prazo, a expectativa é contribuir com a mudança da cultura das organizações de saúde com relação à segurança do paciente.

PROADI-SUS

O programa foi criado com o propósito de apoiar e aprimorar o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de projetos de capacitação de recursos humanos, pesquisa, avaliação e incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada demandados pelo Ministério da Saúde.

Entre os principais benefícios, destacam-se redução de filas de espera qualificação de profissionais, pesquisas do interesse da saúde pública para necessidades atuais da população brasileira, gestão do cuidado apoiada por inteligência artificial e melhoria da gestão de hospitais públicos e filantrópicos em todo o Brasil.

