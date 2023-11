A- A+

SAÚDE Hospital da Restauração, no Recife, realiza primeira neurocirurgia robótica do Norte-Nordeste De acordo com o cirurgião responsável, o procedimento permite análise e diagnóstico precisos

O Hospital da Restauração (HR), no Recife, realizou, nesta segunda-feira (27), a primeira neurocirurgia com auxílio de robô do eixo Norte-Nordeste. O procedimento acontece por meio do Sistema Único de Sáude (SUS) e consiste em uma biópsia estereotáxica de um tumor cerebral, em uma paciente de 20 anos, internada no setor de Neurocirurgia do HR.

“Fizemos a biópsia de uma lesão cerebral profunda, difícil. O robô foi muito importante para retirar pequenos fragmentos do tumor que estava localizado no cérebro da paciente. A partir da análise do material colhido, ela vai poder receber o tratamento adequado”, explicou o cirurgião responsável pelo procedimento, Paulo Tadeu.

Ainda de acordo com o médico, a função do robô na cirurgia foi atuar como um braço auxiliar na inserção de uma agulha para a retirada do material do local mais adequado e com mais eficácia.

O procedimento aconteceu também por meio de uma parceria com a empresa Brainlab, que desenvolveu o equipamento, e com a Representa Materiais Cirúrgicos, que trouxe o neuronavegador (um GPS que orienta o neurocirurgião no posicionamento do instrumento) e o 'braço' robótico para o HR. O valor do equipamento completo pode chegar perto de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7.3 milhões em valores atuais).

Após o procedimento, a paciente foi encaminhada para a Unidade de Suporte Avançado em Neurocirurgia (Usan). Localizado na região central da capital pernambucana, o HR realiza, por mês, cerca de 850 cirurgias de pacientes de todo o estado e municípios de estados vizinhos.

Neurocirurgia robótica no Hospital da Restauração. - Foto: Imprensa/HR

Auxílio robótico em cirurgias no Brasil

Um procedimento neurocirúrgico envolvendo auxílio de um robô aconteceu pela primeira vez no Brasil e na América Latina em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em outubro do ano passado. A cirurgia, realizada no Hospital Moinhos de Vento, se tratava de uma biópsia de uma lesão cerebral de um paciente de 58 anos. A operação, que foi um sucesso, contou com a atuação de um braço robótico, além de um equipamento de neuronavegação.



Em agosto do mesmo ano, o Hospital Moinhos de Vento também foi responsável pela primeira cirurgia com auxílio robótico na América Latina. Era uma operação de coluna lombar, também com a utilização de um navegador cirúrgico e braço robótico. O paciente, um homem de 65 anos, sofria dores que se estendiam da região da coluna para os membros inferiores.

