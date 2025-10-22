A- A+

saúde Hospital da Restauração recebe 391 novos técnicos de enfermagem e farmácia Profissionais começam a atuar a partir desta quarta-feira (22)

Nesta quarta-feira (22), o Hospital da Restauração (HR) Governador Paulo Guerra, localizado no bairro do Derby, no Recife, recebe 391 novos profissionais para reforçar a equipe de saúde e assistência da maior unidade ligada à Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE). Destes, 380 são técnicos em enfermagem, e 11 exercerão a função de técnicos de farmácia, com início imediato nos trabalhos hospitalares.



“Estou muito ansiosa e espero aprender muita coisa nesse hospital, que é considerado uma escola. Quero adquirir a maior bagagem possível, não importa o setor para o qual eu vá”, declarou Jeane Costa, uma das profissionais de enfermagem que começará a trabalhar no HR.



Para a superintendente de Enfermagem dessa unidade hospitalar, Melissa Castro, fortalecer a categoria é um dos caminhos para a melhoria não só do hospital, como também do sistema de saúde como um todo.



"Os técnicos estão presentes em todos os momentos do cuidado, desde o acolhimento inicial até o acompanhamento pós-procedimentos. Então, a presença deles impacta diretamente na recuperação e no bem-estar dos pacientes", afirmou.



Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, no HR, são realizados cerca de 6 mil atendimentos de emergência por mês, além de 1.200 cirurgias mensais, representando um dos maiores centros de apoio hospitalar do estado. Nesse cenário, o reforço da equipe de cuidados se torna uma necessidade pública.



De acordo com o diretor-geral do Hospital da Restauração, Petrus Andrade Lima, a chegada dos novos técnicos de enfermagem e de farmácia é um passo para qualificar o cuidado à população.



“Eles vão reforçar diretamente setores de grande demanda, como a emergência, as enfermarias e as UTIs, ajudando a aliviar a carga das equipes e a garantir que o atendimento aos pacientes seja mais ágil, seguro e humanizado”, disse o diretor.



