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SAÚDE Hospital da Restauração recruta voluntários para pesquisa sobre prevenção de AVC e demência Estudo busca pessoas de 50 a 75 anos sem hipertensão, diabetes ou que não façam uso de medicamentos para colesterol

O Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife, está recrutando pessoas entre 50 e 75 anos para participar de um estudo nacional que investiga estratégias de prevenção do Acidente Vascular Cerebral (AVC) e da demência.

Os interessados devem atender aos critérios da pesquisa PROMOTE, que não inclui pessoas com hipertensão, diabetes ou que tomem medicamentos para o colesterol.

Como participar

O estudo avalia se o uso de uma única pílula com medicamentos em baixas doses para controle da pressão arterial e do colesterol, associado ou não à adoção de hábitos de vida saudáveis, pode reduzir o risco de desenvolver as duas condições.

Os participantes serão acompanhados durante alguns anos, conforme o protocolo da pesquisa.

Os interessados podem entrar em contato com a equipe do HR pelo telefone ou WhatsApp (81) 98259-9688 ou pelo e-mail [email protected].

A participação depende de avaliação da equipe responsável e do cumprimento dos demais critérios estabelecidos pelo estudo. O acompanhamento será realizado no ambulatório do HR, localizado no Hospital Geral de Areias.

A pesquisa é conduzida pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

Além de Pernambuco, o recrutamento ocorre em 14 Centros de AVC distribuídos por São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Acre.

“Esse estudo fortalece a linha de cuidado do AVC em Pernambuco, qualifica a assistência aos pacientes e permite os avanços no tratamento dos pacientes com AVC no Brasil e no mundo todo”, afirmou Ana Dolores, coordenadora da Unidade de AVC do Hospital da Restauração.

Atendimento em Pernambuco

O estado conta com cinco unidades de referência para o tratamento do AVC isquêmico: Hospital da Restauração e Hospital Pelópidas Silveira, no Recife; Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada; Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru; e Hospital Regional de Palmares, em Palmares.

Entre janeiro e setembro de 2026, a Unidade de AVC do HR registrou uma redução de 3% nos atendimentos de pacientes com suspeita da doença, em comparação com o período considerado pela unidade. Já o número de pacientes tratados na fase aguda aumentou 9,7%.

A unidade também recebeu reconhecimento internacional com classificação Gold pela Iniciativa Angels, que avalia e auxilia hospitais na organização do atendimento a pacientes com AVC agudo.

O HR esteve entre os 25 hospitais brasileiros premiados, sendo um dos três da rede pública sob administração estadual.

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