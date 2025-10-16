A- A+

Confraternização Hospital das Clínicas da UFPE celebra aniversário com inaugurações em evento nesta sexta-feira (17) Comunidade hospitalar do HC participa de confraternização no Anfiteatro 1, a partir das 10h

Com 46 anos de fundação completados no último dia 14 de setembro, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), no Recife, realiza a confraternização da comunidade hospitalar nesta sexta-feira (17), a partir das 10h, no Anfiteatro 1, com uma apresentação musical.

Em meio às comemorações do aniversário, as enfermarias do 11º andar e os ambulatórios do 4º andar (Bloco F) foram entregues reformados para a implantação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP) e o retrofit das instalações elétricas.

Outras novidades incluem o lançamento da nova marca do Hospital das Clínicas da UFPE, as premiações aos serviços que se destacaram em pesquisas científicas no período de 2023 a 2025, além da entrega do Programa “Reconhecer e Valorizar”.

“Vamos celebrar esse momento de transformações e de inovação pelo qual o HC passa, com entregas de obras que melhoram a nossa infraestrutura, uma nova marca e homenagens aos nossos funcionários”, explica a gerente de Ensino e Pesquisa da instituição, Cláudia Marques, uma das organizadoras do evento.

Integrantes de um conjunto de reformas estruturais no HC-UFPE, financiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), também foram realizadas melhorias como substituição de piso e forro, pintura, implantação de climatização, bem como requalificação das salas administrativas, dos repousos e do posto de enfermagem. Esse mesmo padrão de reforma será aplicado a todo o hospital.



A nova marca reflete conceitos de inovação e transformação para representar o novo momento vivido pelo HC. Desenvolvida pela equipe da Superintendência de Comunicação da UFPE, ela estreia com a afixação no painel da área do hall dos anfiteatros, ao lado das marcas do SUS, da Ebserh e da UFPE.

Além disso, uma nova bandeira do Hospital das Clínicas será instalada na base de mastros do Anfiteatro 1.



Já o programa “Reconhecer e Valorizar”, promovido pela Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP), tem o objetivo de fortalecer o reconhecimento de colaboradores (empregados, servidores públicos e terceirizados) e residentes que demonstram compromisso, cuidado e dedicação à qualidade dos serviços prestados.

As indicações foram feitas por colaboradores, residentes e usuários dos serviços do próprio hospital.



Outra premiação do evento será concedida pela Gerência de Ensino e Pesquisa aos serviços que se destacaram em pesquisas científicas entre 2023 e 2025, como parte do Programa de Valorização do Pesquisador do HC.



