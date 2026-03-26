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INOVAÇÃO

Hospital das Clínicas da UFPE utiliza tecnologia inédita para tratamento de próstata no estado

Técnica com laser permite cirurgia de 30 minutos e alta no mesmo dia; procedimento foi apresentado em workshop no Recife

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Workshop no HC apresenta procedimento para tratamento da próstata com tecnologia inédita no EstadoWorkshop no HC apresenta procedimento para tratamento da próstata com tecnologia inédita no Estado - Foto: Divulgação

O Hospital das Clínicas da UFPE (HC) realizou, nesta semana, os primeiros procedimentos em Pernambuco utilizando a tecnologia "Echolaser TPLA" para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata.

A técnica, considerada minimamente invasiva, foi apresentada durante um workshop para especialistas e permite que o paciente receba alta no mesmo dia, sem necessidade de internação prolongada ou uso de sondas, reduzindo drasticamente o tempo de recuperação em comparação às cirurgias tradicionais.

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O procedimento dura em média 30 minutos e utiliza energia laser guiada por ultrassom em tempo real, o que evita cortes e sangramentos na uretra.

Segundo o urologista Oliver Rojas Claros, que ministrou o treinamento no HC, a tecnologia chegou ao Brasil no último ano e está sendo expandida só agora para o Nordeste.

Perspectivas para o tratamento
O método é indicado para pacientes com próstata aumentada que possuem indicação cirúrgica, oferecendo uma alternativa que preserva a qualidade de vida e o bem-estar pós-operatório.

Apesar dos benefícios documentados e da realização dos procedimentos dentro do hospital universitário, a técnica ainda não faz parte da rotina de atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) devido ao seu alto custo.

A iniciativa no Hospital das Clínicas serviu para capacitar as equipes locais e disseminar o conhecimento sobre o novo padrão de tratamento, que já é aplicado em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

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