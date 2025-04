A- A+

doação Com estoque baixo, Hospital das Clínicas da UFPE apela por doação de leite humano; saiba como ajudar Unidade médica está com estoque baixo, suficiente apenas para alimentação dos bebês internados por mais duas semanas

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está apelando por doação de leite humano para alimentar os bebês prematuros internados na UTI Neonatal. O motivo é a situação crítica do estoque da unidade médica, que está baixo.

A enfermeira Natália Coutinho, responsável técnica pelo Banco de Leite Humano (BLH) do hospital, explica que, para a criança, o ideal é ingerir o leite de quem a concebeu. Ainda assim, quando isso não é possível, os recém-nascidos devem receber o alimento doado.



“O leite vai ajudar na proteção, nutrição e evitar complicações durante a internação, favorecendo a recuperação e alta mais rápida do bebê”, afirmou.

Segundo o hospital, a quantidade disponível no estoque só é suficiente para a alimentação dos bebês internados por mais duas semanas. No HC, uma unidade vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), cerca de 40 prematuros são beneficiados pelas doações mensalmente.

Hospital das Clínicas da UFPE apela por doação de leite humano | Foto: Hospital das Clínicas/Divulgação

Requisitos

Para saber se está apto a doar, é preciso estar em fase de amamentação, ser saudável e apresentar os exames de pré-natal atualizados. As pessoas aprovadas receberão em casa o material necessário e todas as instruções para realizar coleta e armazenamento até que o leite seja recolhido pela equipe do HC.



Segundo a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (RBBLH), qualquer pessoa que amamenta e que seja saudável é uma possível doadora. Para cada doação de um litro de leite, até 10 recém-nascidos podem ser beneficiados. Em algumas situações, um mililitro já é o suficiente para alimentar um bebê.

Confira, abaixo, o passo a passo para doar leito humano para o Hospital das Clínicas:

1 – Fale com o BLH do HC

Telefone: (81) 2126.3831

Local: 9º andar, ala norte do hospital



2 – Faça o cadastro de doadora

É preciso estar saudável e apresentar exames do pré-natal atualizados.



3 – Receba vidros e orientações

Serão entregues no domicílio materiais para início da coleta de leite.



4 – Entregue a coleta para o HC

Semanalmente, o leite doado é recolhido no domicílio, devidamente conservado, congelado e identificado.

