A- A+

Inauguração Hospital das Clínicas inaugura novas UTIs neonatais e alojamento para mães Estruturas reformadas ampliam leitos e integram serviços de cuidado materno-infantil

O Hospital das Clínicas da UFPE inaugura, no dia 16 de dezembro, às 10h, as novas instalações da UTI Neonatal, da UCI Neonatal e do Alojamento Conjunto. As melhorias fazem parte de um projeto de modernização financiado pelo PAC e pela Ebserh, totalizando R$ 3,65 milhões.

Ampliação de leitos e retorno ao 4º andar

A UTI Neonatal aumentará de oito para 10 leitos. A UCI, que tinha cinco, passará a 10. As duas unidades, que funcionavam provisoriamente no primeiro andar, retornam ao quarto pavimento do Bloco B.

O Alojamento Conjunto volta a operar no 4º andar após 19 anos e contará com 30 leitos. Com a mudança, os 30 leitos ocupados no nono andar serão liberados para internações gerais.

Integração aprimora linha de cuidado

Segundo o superintendente Filipe Carrilho, a centralização das unidades no mesmo pavimento vai reorganizar o fluxo assistencial e melhorar a experiência de mães e bebês, permitindo maior integração entre os setores.

O Banco de Leite Humano, atualmente no nono andar, será transferido para o quarto andar no próximo ano.

Investimentos em infraestrutura

As obras da UTI e da UCI envolveram substituição de piso, renovação da rede de gases medicinais, pintura e atualização elétrica, totalizando R$ 850 mil.

O Alojamento Conjunto passou por reforma completa em 745,03 m², com investimento de R$ 2,8 milhões, que incluiu intervenções arquitetônicas, instalações hidrossanitárias, elétricas, eletrônicas, telecomunicações, gases medicinais, refrigeração e cabeamento para futura implantação de CFTV.

Com informações da assessoria

Veja também