Hospital das Clínicas inicia atendimento por teleconsultas nesta quinta-feira (19)

O Hospital das Clínicas da UFPE inicia a marcação e realização de interconsultas (os encaminhamentos realizados de um ambulatório para outro dentro do hospital) a partir desta quinta-feira (20), em 13 especialidades por meio do teleatendimento.

A iniciativa tem como objetivo agilizar o fluxo de atendimentos, garantindo que os pacientes encaminhados internamente estejam alinhados ao perfil assistencial do HC.

Neste novo formato, durante a teletriagem, será avaliado se o paciente se enquadra no perfil de atendimento do hospital. Caso atenda aos critérios, será agendada a consulta presencial na especialidade para a qual foi encaminhado pelo médico da teletriagem e encaminhado ao paciente (tudo isso feito via on-line).

Caso contrário, o paciente será devidamente orientado e direcionado para a unidade de saúde mais próxima de sua residência, garantindo que receba o atendimento mais adequado ao seu perfil clínico.

“Esse novo fluxo pretende qualificar a assistência em alta complexidade do HC, direcionando os esforços e recursos para reforçar a vocação e o papel do hospital na rede SUS. Também oportunizará a ampliação de vagas reguladas para pacientes que aguardam atendimento na fila da regulação da secretaria de saúde, que tem no HC o centro de alta complexidade e qualificação para seus problemas”, explica o gerente de Atenção à Saúde do HC, Glauber Leitão.

As especialidades inseridas esse novo fluxo para a realização das interconsultas por teleatendimento são cardiologia, gastroenterologia, hematologia, infectologia, pneumologia, dor, coloproctologia, clínica (endocrinologia e clínica médica), cirurgia geral, dermatologia, psiquiatria e ortopedia.

Há 30 dias, um projeto-piloto já está rodando no HC, na Endocrinologia e na Clínica Médica, com a médica Daniela Kamel.

A chefe da Unidade de E-Saúde do HC, Lúcia Freitas, explica que a teletriagem será realizada pela E-Saúde utilizando a plataforma de Telemedicina e Telessaúde (STT) do sistema AGHUx, na modalidade on-line.

“Isso otimizará e agilizará o fluxo de atendimentos, garantindo que os pacientes encaminhados por interconsulta estejam alinhados ao perfil assistencial do HC”, comenta a gestora.

